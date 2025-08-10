Incendiu la Galtiu: Un autoturism ar fi luat foc

Un incendiu a izbucnit duminică, 10 august, pe raza localității Galtiu, din comuna Sântimbru. Incendiul a izbucnit în jurul orei 13.30, iar de urgență la fața locului au fost chemați pompierii din Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, incendiul se manifestă la un autoturism.

La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială de stingere.

Misiunea pompierilor militari este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

