COD PORTOCALIU de caniculă, în Alba și alte județe din țară: Temperaturi maxime de 39 de grade. Zonele vizate de fenomenele meteo

Un cod portocaliu de caniculă a fost emis de meteorlogii pentru județul Alba, dar și alte județe din țară. Avertismentul meteo este în vigoare pe tot parcursul zilei de duminică și prima parte a zilei de luni.

Potrivit meteorologilor pe tot parcursul zilei va fi un disconfort termic accentuat, iar noaptea va fi una tropicală.

Zonele afectate de codul meteo sunt: județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman.

Meteorologii anunță că duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36-39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News