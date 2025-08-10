Connect with us

Eveniment

COD PORTOCALIU de caniculă, în Alba și alte județe din țară: Temperaturi maxime de 39 de grade. Zonele vizate de fenomenele meteo

Publicat

acum 3 ore

Un cod portocaliu de caniculă a fost emis de meteorlogii pentru județul Alba, dar și alte județe din țară. Avertismentul meteo este în vigoare pe tot parcursul zilei de duminică și prima parte a zilei de luni. 

Potrivit meteorologilor pe tot parcursul zilei va fi un disconfort termic accentuat, iar noaptea va  fi una tropicală.

Zonele afectate de codul meteo sunt: județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman.

Meteorologii anunță că duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36-39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

