8 mai: Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii. 157 de ani în sprijinul comunităților afectate de greutăți

Președintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire de lucru vineri, la Palatul Cotroceni, cu guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, premierul Ludovic Orban și ministrul Finațelor, Florin Cîțu. La finalul întrevederii, președintele a declarat că au fost discutate soluții pentru revigorarea economică și pentru finanțare deficitului.

„Am avut o întâlnire foarte bună la care a participat premierul, guvernatorul, ministrul finanțelor. Am avut o discuție destul de lungă și am reușit nu doar să atingem temele importante ci chiar să venim cu soluții foarte bune. Am discutat situația economică, situația bugetului. Ne-am concentrat pe două teme: deficitul bugetar, este clar că vom avea un deficit mai mare, iar acest deficit trebuie finanțat și am avut o discuție foarte bună pentru a vede ce măsuri se impun pentru revigorarea economică.

În România nu am oprit economia, au fost anumite sectoare care au fost oprite, însă în ansamblu nu am avut o astfel de măsură. Ne dorim o finanțare bună pentru deficit pentru a nu fi nevoie de măsuri de austeritate. Este nevoie de măsuri eficiente pentru a încuraja această economie care este într-o situație specială.

Am găsit soluții pentru toate. Acestea pot fi puse în practică cel mai bine dacă toate entitățile lucrează împreună. Avem programe avem soluții pentru finanțarea deficitului, pentru revigoarea economică și credem că avem șanse bune să își revină economia românească și să ieșim destul de repede din situația de criză în care ne găsim acum”, a declarat Klaus Iohannis.

