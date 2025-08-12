VIDEO ACCIDENT mortal la Aiud: Un șofer a decedat după ce a intrat cu autoturismul într-un gard

Un accident rutier mortal a avut loc marți, 12 august, în jurul orei 17.00, pe raza municipiului Aiud. Accidentul s-a petrecut la ieșirea din Aiud spre Ocna Mureș, în zona magazinului LIDL.

Un șofer, bărbat, în vârstă de 57 de ani a decedat după ce a intrat cu autoturismul pe care în conducea într-un gard. Accidentul s-a produs în jurul orei 17.00. Primele informații primite de pompierii militari, în urma apelului la 112 spuneau că bărbatul se află în stare de inconștiență. După ce pompierii au ajuns la fața locului aceștia au constatat că bărbatul se află în stop cardio-repsirator.

Timp de mai bine de o oră paramedicii ajunși la fața locului au încercat să îl resusciteze pe bărbat, dar fără succes. Medicii ajunși la fața locului au constatat decesul acestuia.

Știrea inițială: Din primele informații primite de reprezentanții ISU Alba, în accidentul rutier ar fi implicat un autoturism. În urma accidentului o persoană ar fi rănită și s-ar afla în stare de inconștiență. Acesta nu ar fi încarcerată între fiarele mașinii au mai transmis reprezentanții ISU Alba.



La fața locului intervin pompierii din Aiud cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Conducătorul auto nu a răspuns manevrelor de resuscitare

UPDATE 19.00: Deși salvatorii ajunși la fața locului s-au luptat zeci de minute pentru a-i salva viața, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

UPDATE 17.40: Reprezentanții IPJ Alba au comunicat că traficul în zona accidentului rutier este blocat. De asemenea șoferul aflat în stare gravă are 57 de ani. Din primele date a intrat în coliziune cu gardul unui imobil.

UPDATE 17.20: Potrivit ISU Alba, pompierii au ajuns la locul producerii accidentului. Imediat aceștia au observat că șoferul se află în stop cardio-respirator. S-au început manevrele de resuscitare, pentru a-i salva viața au transmis pompierii din Alba.

Ce spun polițiștii din Alba despre accidentul mortal din Aiud

Polițiștii din Alba au transmis primele informații după cercetarea la fața locului. Oamenii legii cercetează modul în care s-a produs accidentul. Între timp trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba pentru efectuarea necropisiei

”În după-amiaza zilei de 12 august 2025, polițiștii din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Transilvaniei din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea o autoutilitară, pe direcția de mers Mirăslău-Aiud, a intrat în coliziune cu gardul unui imobil de pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul bărbatului de 57 de ani.

Trupul acestuia va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a se stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul rutier”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News