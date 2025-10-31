A distrus poarta unei gospodării din Berghin și a condus fără permis. Tânăr de 24 de ani, reținut de polițiști

Un tânăr de 24 de ani din Berghin a fost reținut de polițiști după ce a distrus poarta de acces în curtea unui imobil din sat și a condus fără permis.

Potrivit IPJ Alba, joi, 30 octombrie, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 24 de ani din localitatea Berghin. Acesta est cercetat pentru distrugere și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Din cercetări a reieșit că, în 25 octombrie, dimineața tânărul de 24 de ani ar fi distrus poarta de acces în curtea unui imobil de pe raza localității Berghin, lovind-o cu picioarele.

De asemenea, tânărul ar fi condus un autoturism, pe drumul public, deși avea dreptul de a conduce anulat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și conducere fără permis de conducere.

