A murit compozitorul și pianistul Horia Moculescu. Avea 88 de ani

A murit compozitorul Horia Moculescu. Acesta era internat la ATI, la Spitalul „Matei Balș”.

Decesul compozitorului Horia Moculescu s-a produs miercuri dimineața, la ora 4.40, potrivit Mediafax.

Moculescu era internat de două săptămâni la Spitalul „Matei Balș” din Capitală, la Teraie Intensivă, din cauza unor probleme pulmonare grave.

În vara acestui an, au apărut imagini îngrijorătoare cu compozitorul. Acesta era vizibil slăbit, în cărucior cu rotile. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

Horia Moculescu avea 88 de ani.

Compozitorul, pianistul şi interpretul Horia Moculescu s-a născut la 18 martie 1937, în Râmnicu-Vâlcea. La vârsta de şase ani a învăţat să cânte la acordeon. A urmat cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieţi (actualul Colegiu Naţional ”Mihai Viteazul” din Turda), unde s-a remarcat prin virtuozitatea cu care interpreta piese de muzică uşoară la pian şi la acordeon.

Artistul mărturisea într-un interviu că acordeonul îi fusese trimis de tatăl său, de pe front, în 1943 şi a învăţat singur să cânte la acest instrument. Mai târziu, acest lucru i-a folosit la studiul pianului, având norocul de a învăţa să cânte la pian cu profesori foarte buni, porivit tvrinfo.ro.

foto: captură Youtube/ TVR

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News