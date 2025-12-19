Connect with us

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman

acum O oră

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a anunțat vineri că Ministerul Finanțelor a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele.

„Mai bine mai târziu, decât niciodată. Ministrul liberal al Finanțelor, Alexandru Nazare, pune în aplicare un amendament pe care l-am transformat în litera de lege: bonificația de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp.

Vorbim de 151.150 firme care primesc 160 milioane de lei. Mulțumesc Nicolae Ciucă, premier la acea vreme și Marcel Bolos, ministru de Finanțe, pentru susținere. Așa înțeleg eu ca liberal să îmi arăt respectul pentru firmele corecte din România”, a scris deputatul Florin Roman, pe pagina de Facebook.

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, ANAF a încărcat în Spațiul Privat Virtual deciziile de acordare a bonificației de 3% pentru firmele mici și mijlocii care și-au plătit taxele la timp în 2024.

„Bonificația se aplică impozitului pe profit sau impozitului micro și poate fi folosită pentru a compensa alte taxe datorate. Prin acest mecanism, mulțumim antreprenorilor care desfăşoară business corect și încurajăm un mediu economic predictibil şi responsabil”, a scris ministrul vineri, pe pagina de Facebook.

