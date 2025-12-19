Connect with us

Comunicat PSD: "Crăciun ca-n Alba". Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit

acum O oră

Echipe de măcelari, bucătari și păstrători ai obiceiurilor de Crăciun se întrec, sâmbătă, la Alba Iulia într-un eveniment inedit care promovează gastronomia și tradițiile românești specifice sărbătorii Crăciunului.

Evenimentul „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, începând cu ora 12.00, în parcarea Restaurantului „Hanul dintre Sălcii”, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș.

Competiție de preparat bucate tradiționale din carne de porc

Într-un format unic, evenimentul va presupune o competiție gastronomică și a tradițiilor, în care echipe de măcelari, bucătari și păstrători ai obiceiurilor își vor prezenta zestrea populară a comunității pe care o reprezintă și își vor demonstra iscusința în prepararea produselor tradiționale de Crăciun. Participanții vor avea misiunea de a pregăti cele mai gustoase preparate din carne de porc, folosind doar rețete tradiționale, dar punând în scenă și obiceiurile populare specifice comunităților din care provin.

Juriul este format din oameni cu experiență în gastronomia tradițională și în etnografie, iar nota finală va fi dată de public, care va putea degusta gratuit preparatele pregătite.

Concert de colinde cu interpreți îndrăgiți și cadouri de la Moș Crăciun pentru copii

Atmosfera de sărbătoare din cadrul evenimentului va fi completată de recitaluri ale unor artiști locali și grupuri de colindători, care vor vesti bucuria Nașterii Domnului. Pe scenă vor urca Tulnicăresele de la Avram Iancu, Tudor  Limbean, Grupul de colindători de la Sâncel, Ovidiu și Ioana Țăran, Alexandra Vereș și Grupul de colindători din Bucium, Maria Vesa, Amalia Buta Ramona Oniciu, Ana Berindei, Delia Jude, Mirela Mănescu și Ansamblul Țarina al „Cupru Min” Abrud.

Transport gratuit pentru participanți

Participanții din Alba Iulia care doresc să vină la eveniment vor avea la dispoziție două microbuze. Acestea vor circula, începând cu ora 11.30, din parcarea fostului magazin Unirea (centrul municipiului Alba Iulia) și din parcarea Stadionului Cetate.

Transportul va fi gratuit și cele două microbuze vor circula până la finalul evenimentului.

„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” va avea loc în parcarea Restaurantului „Hanul dintre Sălcii” (ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș). Evenimentul este organizat cu bun gust de Partidul Social Democrat Alba.

Comunicat PSD Alba

