Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program

Primăria Alba Iulia a anunțat că un container de mari dimensiuni este amplasat într-o zonă a municipiului, pentru colectarea gratuită a deșeurilor voluminoase.

Acesta este amplasat la intrarea din spate a Stadionului Municipal ”Unirea” (acces din strada Septimius Severus, lângă terenul secundar).

Containerul va fi disponibil în intervalul orar 8.00-16.00, în zilele de:

Luni, 22 decembrie

Marți 23 decembrie

Luni, 29 decembrie

Marți 30 decembrie.

Golirea containerului se face zilnic.

