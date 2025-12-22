Administrație
Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Primăria Alba Iulia a anunțat că un container de mari dimensiuni este amplasat într-o zonă a municipiului, pentru colectarea gratuită a deșeurilor voluminoase.
Acesta este amplasat la intrarea din spate a Stadionului Municipal ”Unirea” (acces din strada Septimius Severus, lângă terenul secundar).
Containerul va fi disponibil în intervalul orar 8.00-16.00, în zilele de:
- Luni, 22 decembrie
- Marți 23 decembrie
- Luni, 29 decembrie
- Marți 30 decembrie.
Golirea containerului se face zilnic.
