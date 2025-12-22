Connect with us

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program

acum O oră

Primăria Alba Iulia a anunțat că un container de mari dimensiuni este amplasat într-o zonă a municipiului, pentru colectarea gratuită a deșeurilor voluminoase.

Acesta este amplasat la intrarea din spate a Stadionului Municipal ”Unirea” (acces din strada Septimius Severus, lângă terenul secundar).

Containerul va fi disponibil în intervalul orar 8.00-16.00, în zilele de:

  • Luni, 22 decembrie
  • Marți 23 decembrie
  • Luni, 29 decembrie
  • Marți 30 decembrie.

Golirea containerului se face zilnic.

