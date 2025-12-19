eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media

eIdentity, noul serviciu prin care românii își pot dovedi vârsta. Poate fi folosit inclusiv pentru validarea vârstei pe platforme de social media.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat un nou serviciu electronic de identitate digitală, care permite cetățenilor să prezinte securizat doar anumite date din cartea electronică de identitate (CEI), aflate sub controlul exclusiv al posesorului, anunță Andrei Nicoară, expert e-guvernare.

Serviciul este disponibil prin HUB-ul MAI și permite utilizatorilor să selecteze punctual ce informații doresc să partajeze – de exemplu, doar fotografia și vârsta, fără a mai expune date sensibile precum numele, CNP-ul sau data nașterii, care sunt vizibile pe actul de identitate fizic.

eIdentity: cum funcționează serviciul

După autentificarea pe HUB MAI cu cartea electronică de identitate (pe desktop, folosind un cititor USB), utilizatorul poate accesa opțiunea „eIdentity” din meniul de tip „my account”, explică Andrei Nicoară.

Platforma afișează datele existente pe CEI și permite distribuirea lor selectivă prin intermediul unui QR code.

La momentul generării QR code-ului, utilizatorul alege exact ce informații dorește să transmită.

De exemplu, pentru achiziționarea de produse cu restricție de vârstă, pot fi partajate exclusiv fotografia și vârsta. QR code-ul este scanat de cealaltă parte, iar aceasta va vizualiza o pagină securizată a MAI care afișează strict datele aprobate.

QR code-urile sunt valabile timp de 10 minute și pot fi transmise inclusiv la distanță, prin e-mail sau aplicații de mesagerie, funcționând în aceleași condiții.

Soluția este adecvată inclusiv pentru validarea vârstei pe platforme de social media, fără compromiterea anonimității utilizatorului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News