Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului

Peste 300 de alergători vor lua startul sâmbătă, 20 decembrie, în cadrul competiției Crosul Libertății de la Cugir. Evenimentul este dedicat spiritului de libertate, comunității și valorilor sportive.

Toți participanții vor beneficia de cronometare oficială și un tricou gratuit oferit de organizatori.

La concurs s-au înscris peste 300 de participanți. Dintre aceștia, peste 180 de alergători vor lua startul la cursa de 5 kilometri. Alți 120 de copii vor lua startul la cursele de 400, 600, 800 și 1000 de metri.

Evenimentul își propune să combine spiritul competitiv cu atmosfera de sărbătoare, oferind o experiență memorabilă pentru participanți de toate vârstele și nivelurile de pregătire.

Crosul Libertății este un eveniment simbolic, organizat pentru a comemora ziua de 21 decembrie 1989, când Cugirul a devenit al doilea oraș eliberat de sub regimul comunist.

Program Crosul Libertății 2025, la Cugir

Sâmbătă, 20 decembrie - în centrul orașului, zona Catedralei Ortodoxe

ora 13:00 - start cursă copii, 6 ani, M+F - 400 m

ora 13:10 - start cursă copii, 7 - 8 ani, M+F - 600 m

ora 13:20 - start cursă copii, 9 - 10 ani, M+F - 800 m

ora 13:30 - start cursă 5 km

ora 13:35 - start cursă copii, 11 - 13 ani, M+F - 1000 m

ora 14:40 - Festivitatea de premiere

Primii trei clasați la fiecare categorie vor primi medalii, diplome și cupe.

Competiția este organizată de Clubul Metalurgistul Cugir, împreună cu Asociația 21 Decembrie 1989, împreună cu Just Streets Cugir, Clubul Metalurgistul Cugir și Primăria Cugir.

