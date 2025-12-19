Connect with us

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut

Publicat

acum 5 secunde

CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor Dragoș Militaru. Clubul a publicat câteva imagini, în care acesta apare alături de directorul CSM Unirea Alba Iulia, Radu Urcan, și directorul sportiv, Dan Iordăchescu. Contractul este valabil până în 2027.

Dragoș Militaru preia echipa din mers, după despărțirea de Alexandru Pelici. Plecarea lui Pelici ridică semne  de întrebare, în condițiile în care reprezentanții Primăriei Alba Iulia, principalul susținător financiar al clubului, s-au limit să spună doar că ”s-a făcut de comun acord”.

Nu este clar dacă i s-a imputat ceva tehnicianului și nici dacă acesta este cel care a cerut să plece. Cert este că echipa condusă de Pelici a avut rezultate foarte bune.

Alături de acesta, au mai plecat și alți membri ai staffului tehnic, respectiv team-managerul și preparatorul fizic.

În vârstă de 35 de ani, Dragoș Militaru revine la Alba Iulia, club pentru care a evoluat ca jucător în sezonul 2011-2012, în Liga 2.

În cariera sa, el a evoluat pe postul de mijlocaș defensiv la echipe precum Unirea Alba Iulia, Pandurii Târgu Jiu, Damila Măciuca, dar și în prima ligă din Letonia, la FC Daugava.

Ca antrenor, este un tehnician tânăr, ambițios, cu experiență acumulată atât în fotbalul românesc, cât și în străinătate.

Cariera de antrenor:

  • antrenor principal la Unirea Dej, cu care a reușit promovarea în Liga 2 în 2021
  • antrenor principal la Luceafărul Oradea și Chindia Târgoviște
  • antrenor secund la Pandurii Târgu Jiu, Dunărea Călărași, Unirea Jucu
  • antrenor secund la clubul danez Vejle BK (alături de Mihai Teja)

Foto: CSM Unirea

Ultimele articole pe alba24
