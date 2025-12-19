Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la uzina din Craiova, după ce a identificat o posibilă problemă la frânele spate. Este vorba despre aproape 600 de vehicule.

Vehiculele afectate au fost fabricate între 29 ianuarie și 22 septembrie 2025, iar investigațiile constructorului arată că, în anumite cazuri, șuruburile tamburilor de frână spate pot lipsi sau nu sunt strânse la cuplul specificat, scrie Techrider, care citează car-recals.eu.

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) monitorizează rechemarea sub numărul de referință „15926R”. Codul intern al producătorului este „25SB2”.

Defecțiunea poate avea consecințe serioase: scurgeri de lichid de frână, dar și blocarea frânei sau a roții în mers.

Intervenția este una preventivă și va fi realizată gratuit, producătorul urmând să îi contacteze direct pe proprietarii vehiculelor vizate.

Ford recheamă în service mașini: Alte modele rechemate în service, în ultima perioadă:

Ford Transit Custom (2025)

Motivul rechemării:

Probleme la suspensie. Amortizoarele spate s-ar putea rupe și afecta stabilitatea la volan, ceea ce ar putea deteriora conducta de frână spate și/sau ar putea provoca eliberarea arcului elicoidal. Acest lucru crește riscul de accidente și răniri.

Vehiculele Ford Transit Custom afectate de această rechemare au fost fabricate între 2 iulie 2025 și 19 iulie 2025.

Cod de rechemare Ford: 25S85

Modele afectate: Transit Custom

Vezi și: Aproape 100.000 de mașini din România sunt rechemate în service. Sunt vizate 26 de mărci. Precizările RAR

Ford Explorer (2018 – 2020)

Motivul rechemării: centuri de siguranță pentru accidentare

Mecanismul de retragere a centurii de siguranță nu funcționează corect. Acest lucru poate duce la o rulare slăbită și o tensiune insuficientă a centurii de siguranță, crescând riscul de accidentare în caz de accident.

Vehiculele Ford Explorer afectate de această rechemare au fost fabricate între 19 octombrie 2018 și 11 iulie 2020.

Cod de rechemare Ford: 25S09

Modele afectate: Explorer

Număre de vehicule (la nivel mondial): 267.972 de bucăți.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News