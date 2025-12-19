Connect with us

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit

Publicat

acum 2 minute

Adrian Ienea, un medic din Alba care a cerut o șpagă în valoare de 500 de euro, a fost condamnat de magistrații Tribunalului Alba. Decizia a fost dată de magistrații instanței, în data de 18 decembrie 2025.

Acesta este medic de medicina muncii și în data de 19 mai 2025 a cerut de la un bărbat suma de 500 de euro pentru a-i rezolva dosarul. De la cabinet pacientul a mers direct la procurori unde a făcut un denunț.

În urma denunțului, anchetatorii au realizat un flagrant, iar în data de 20 mai 2025, adică o zi mai târziu, pacientul a mers cu suma de 500 de euro și i-a înmânat-o medicului.

YouTube video

(video de la momentul aducerii medicului la instanța din Alba pentru a fi plasat sub control judiciar, 21 mai 2025)

CITEȘTE ȘI: Un polițist din Alba a refuzat o șpagă de 50 de lei de la un șofer care a trecut pe roșu. Ce pedeapsă a primit conducătorul auto

Însă totul a fost orchestrat de anchetatori. La scurt timp medicul a fost reținut și pe 21 mai a fost plasat în control judiciar. La momentul reținerii anchetatorii au transmis că în trecut medicul a mai fost condamnat pentru fapte similare.

Șpagă de 500 de euro. Ce fapte au reținut procurorii

Potrivit motivării instanței, ”în calitate de medic primar ce asigură activitatea de expertiză a capacității de muncă, în timp ce se afla la sediul cabinetului de expertiză, în mod direct și pentru sine, a pretins la data de 19 mai 2025 numitului (...) suma de 500 euro, sumă pe care a primit-o la data de 20.05.2025 la sediul aceluiași cabinet, pentru a-i soluționa favorabil cererea de revizuire a deciziei medicale asupra capacității de muncă, act ce intra în îndatoririle sale de serviciu, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită”, au notat magistrații instanței.

A solicitat un acord de recunoaștere al vinovăției

Pentru a primi o pedeapsă mai blândă, medicul a recunoscut în totalitate fapta și a fost de acord să semneze cu procurorul de caz un acord de recunoaștere al vinovăției.

În data de 18 decembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba l-au condamnat pe medicul Adrian Ienea, la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 6 luni, cu suspendare, sub aspectul comiterii infracţiunii de luare de mită.

De asemenea l-au mai obligat și la 60 de zile de muncă în folosul comunității, la biblioteca din Alba Iulia sau la primăria municipiului.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru.

