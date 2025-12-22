Eveniment
VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Imagini cu o trotinetă care a ajuns în mijlocul râului Ampoi la Alba Iulia, în zona podului de lângă Carolina Mall, au fost transmise de cititori Alba24.
Nu se știe deocamdată ce s-a întâmplat însă cel mai probabil ar fi fost aruncată în râu.
În zonă nu a fost semnalat vreun accident.
