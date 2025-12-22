Connect with us

Eveniment

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia

Publicat

acum O oră

Imagini cu o trotinetă care a ajuns în mijlocul râului Ampoi la Alba Iulia, în zona podului de lângă Carolina Mall, au fost transmise de cititori Alba24.

Nu se știe deocamdată ce s-a întâmplat însă cel mai probabil ar fi fost aruncată în râu.

YouTube video

În zonă nu a fost semnalat vreun accident.

Etichete:
Avatar Redactia Alba24.ro

Ofelia Stînan are 20 de ani de experiență în presa locală și regională. A absolvit Facultatea de Ştiințe Politice și Administrative, secția Jurnalism. A intrat în echipa Alba24 din anul 2010. vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 12 minute

Ce prevede ”Ordonanța trenuleț” 2026: Guvernul a pregătit măsurile fiscale pentru viitoarea ședință de Guvern
Educațieacum 34 de minute

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Evenimentacum O oră

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum O oră

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Administrațieacum 3 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 minute

Ce prevede ”Ordonanța trenuleț” 2026: Guvernul a pregătit măsurile fiscale pentru viitoarea ședință de Guvern
Economieacum 5 ore

Comunicat: TRANSAVIA, nivel Silver în cel mai important clasament de sustenabilitate din România, CST Index 2025
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 3 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 2 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 3 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 13 ore

Horoscop săptămâna 22-28 decembrie: Perioada Crăciunului aduce o tranziție magică spre Anul Nou. Zilele încep să crească
iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum 2 zile

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 10 ore

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Evenimentacum 3 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

”Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false”. Ce măsuri anunță ministrului Sănătății
Evenimentacum 3 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 34 de minute

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Mai mult din Educatie