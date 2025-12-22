VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia

Imagini cu o trotinetă care a ajuns în mijlocul râului Ampoi la Alba Iulia, în zona podului de lângă Carolina Mall, au fost transmise de cititori Alba24.

Nu se știe deocamdată ce s-a întâmplat însă cel mai probabil ar fi fost aruncată în râu.

În zonă nu a fost semnalat vreun accident.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Redactia Alba24.ro Citește toate articolele Ofelia Stînan are 20 de ani de experiență în presa locală și regională. A absolvit Facultatea de Ştiințe Politice și Administrative, secția Jurnalism. A intrat în echipa Alba24 din anul 2010. vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News