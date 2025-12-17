VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu

Un accident rutier s-a produs miercuri, în jurul orei 12:00, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, în zona intersecției cu strada Aurel Vlaicu.

În evenimentul rutier au fost implicate două mașini.

Cel mai probabil accidentul rutier s-a produs după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate.

