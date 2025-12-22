”Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false”. Ce măsuri anunță ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru-Florin Rogobete, a declarat duminică, într-o intervenție la B1TV, că aproape jumătate dintre certificatele de handicap emise sunt frauduloase și că este necesar să se ia măsuri de corecție similar celor aplicate în această vară în cazul concediilor medicale.

El a explicat că a existat „o breșă care a permis expandarea numărului de certificate”, ceea ce a dus la creșterea exagerată a documentelor acordate și la exploatarea nejustificată a sistemului de protecție socială și a resurselor medicale.

Ministrul a precizat că, deși există situații reale în care oamenii se confruntă cu probleme serioase de sănătate și au nevoie de sprijin, o proporție semnificativă - aproape 50% - din certificatele de handicap analizate sunt false, ele fiind emise fără criterii medicale corecte și trecând peste sistemele de monitorizare existente.

Rogobete a subliniat că aceste certificate poartă semnătura unor medici și chiar a unor comisii medicale care le-au validat, ceea ce agravează problema și indică disfuncționalități în mecanismele de control.

Potrivit ministrului, intervențiile recente și noile reglementări introduse în această vară vor reduce fenomenul, așa cum s-a observat deja în cazul concediilor medicale fictive, unde controalele extinse au dus la reduceri și la economii bugetare importante.

El a susținut că măsurile adoptate, inclusiv controale și ajustări legislative, au generat economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună, contracarând fraudele cu concedii medicale nejustificate și permițând alocarea unor fonduri suplimentare în sistemul de sănătate.

În premieră în ultimii zece ani, farmaciile au rămas în decembrie fără datorii, a mai spus el, atribuind acest rezultat eficienței controalelor și gestionării bugetare

Ce s-a schimbat în 2024–2025 privind certificatele de handicap și controalele

1. Înăsprirea criteriilor de evaluare

Începând cu finalul anului 2024 și începutul lui 2025, metodologia de evaluare a persoanelor cu handicap a fost revizuită, la inițiativa Ministerul Muncii și a Ministerul Sănătății, în colaborare cu ANPDPD.

Noile reguli prevăd:

criterii medicale mai stricte pentru afecțiunile „invizibile” sau greu cuantificabile;

accent pe documente medicale actualizate și investigații recente;

limitarea încadrărilor permanente, în favoarea celor cu reevaluare periodică.

2. Reevaluări obligatorii și controale extinse

Autoritățile au început reevaluări în masă ale certificatelor aflate în plată, în special pentru:

certificate emise pe perioadă nedeterminată;

cazuri în care diagnosticul nu este susținut de investigații recente;

situații cu suspiciuni de eliberare formală sau repetitivă de către aceleași cabinete medicale.

În paralel, Corpul de Control și Casa Națională de Asigurări de Sănătate verifică atât medicii evaluatori, cât și comisiile de încadrare.

