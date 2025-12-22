Connect with us

Eveniment

”Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false”. Ce măsuri anunță ministrului Sănătății

Publicat

acum 2 ore

Ministrul Sănătății, Alexandru-Florin Rogobete, a declarat duminică, într-o intervenție la B1TV, că aproape jumătate dintre certificatele de handicap emise sunt frauduloase și că este necesar să se ia măsuri de corecție similar celor aplicate în această vară în cazul concediilor medicale.

El a explicat că a existat „o breșă care a permis expandarea numărului de certificate”, ceea ce a dus la creșterea exagerată a documentelor acordate și la exploatarea nejustificată a sistemului de protecție socială și a resurselor medicale.

Ministrul a precizat că, deși există situații reale în care oamenii se confruntă cu probleme serioase de sănătate și au nevoie de sprijin, o proporție semnificativă - aproape 50% - din certificatele de handicap analizate sunt false, ele fiind emise fără criterii medicale corecte și trecând peste sistemele de monitorizare existente.

Rogobete a subliniat că aceste certificate poartă semnătura unor medici și chiar a unor comisii medicale care le-au validat, ceea ce agravează problema și indică disfuncționalități în mecanismele de control.

Potrivit ministrului, intervențiile recente și noile reglementări introduse în această vară vor reduce fenomenul, așa cum s-a observat deja în cazul concediilor medicale fictive, unde controalele extinse au dus la reduceri și la economii bugetare importante.

El a susținut că măsurile adoptate, inclusiv controale și ajustări legislative, au generat economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună, contracarând fraudele cu concedii medicale nejustificate și permițând alocarea unor fonduri suplimentare în sistemul de sănătate.

În premieră în ultimii zece ani, farmaciile au rămas în decembrie fără datorii, a mai spus el, atribuind acest rezultat eficienței controalelor și gestionării bugetare

Ce s-a schimbat în 2024–2025 privind certificatele de handicap și controalele

1. Înăsprirea criteriilor de evaluare

Începând cu finalul anului 2024 și începutul lui 2025, metodologia de evaluare a persoanelor cu handicap a fost revizuită, la inițiativa Ministerul Muncii și a Ministerul Sănătății, în colaborare cu ANPDPD.

Noile reguli prevăd:

  • criterii medicale mai stricte pentru afecțiunile „invizibile” sau greu cuantificabile;
  • accent pe documente medicale actualizate și investigații recente;
  • limitarea încadrărilor permanente, în favoarea celor cu reevaluare periodică.

2. Reevaluări obligatorii și controale extinse

Autoritățile au început reevaluări în masă ale certificatelor aflate în plată, în special pentru:

  • certificate emise pe perioadă nedeterminată;
  • cazuri în care diagnosticul nu este susținut de investigații recente;
  • situații cu suspiciuni de eliberare formală sau repetitivă de către aceleași cabinete medicale.

În paralel, Corpul de Control și Casa Națională de Asigurări de Sănătate verifică atât medicii evaluatori, cât și comisiile de încadrare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 26 de minute

Alba Mall vă urează ”La mulți ani și sărbători memorabile!” (P)
Actualitateacum 47 de minute

CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile de pe cele mai solicitate rute în perioada sărbătorilor de iarnă
Actualitateacum O oră

Lucrări de reabilitare și pietruire de drumuri neasfaltate: Strada Industriilor din Petrești
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Administrațieacum 3 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Comunicat: TRANSAVIA, nivel Silver în cel mai important clasament de sustenabilitate din România, CST Index 2025
Economieacum 3 ore

Cât crește impozitul pe mașinile hibride, din 2026. Facilități fiscale eliminate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 3 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 2 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 3 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 10 ore

Horoscop săptămâna 22-28 decembrie: Perioada Crăciunului aduce o tranziție magică spre Anul Nou. Zilele încep să crească
iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum 2 zile

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 8 ore

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Evenimentacum 3 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

”Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false”. Ce măsuri anunță ministrului Sănătății
Evenimentacum 3 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Actualitateacum 4 zile

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie