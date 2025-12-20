Eveniment
FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mulți șoferi au fost surprinși sâmbătă dimineața după ce și-au lăsat mașinile pe trotuar la Alba Iulia, în zona unei parcări aflată pe bulevardul Revoluției 1989 din municipiu.
Deși autoritățile au instalat stâlpi de delimitare tocmai pentru a separa zona de parcare de trotuarul destinat pietonilor, aceștia nu au reprezentat un obstacol pentru șoferii care au decis să-i „ocolească” și să urce mașinile pe spațiul pietonal.
Imaginile au fost surprinse și trimise pe adresa redacției de un cititor Alba24.
