Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a aprobat programele școlare pentru disciplinele opționale noi din curriculumul la decizia elevului, respectiv ”Elemente de educație media digitală” pentru clasa a VI-a și ”Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” pentru clasele a V-a - a VII-a.

”Ambele discipline vizează competențe fundamentale pentru lumea de astăzi, astfel încât m-aș bucura ca elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare!

În ceea ce privește educația pentru media digitală, acest demers (1) este introdus în premieră la nivel de gimnaziu și este astfel o adaptare a școlii la provocările la care sunt supuși copiii în lumea în care trăim, dar (2) pregătește și prerechizitele pentru disciplina media digitală care există deja la nivel de liceu (și care va fi păstrată și în noua schimbare de curriculum la nivel liceal).

Cu referire la educația pentru viață, programa reactualizează conținuturi existente la nivel gimnazial și anticipează noile conținuturi de acest tip, introduse prin reforma curriculumului la nivel liceal”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, citat într-un comunicat remis presei, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, programa pentru opționalul. ”Elemente de educație media digitală”, vizează formarea a două competențe esențiale, dat fiind că tinerii și copiii sunt expuși zilnic la un volum tot mai mare de informații din mediul digital, iar rețelele de socializare și conținuturile online le influențează modul de a gândi, de a comunica și de a înțelege lumea:

gestionarea interacțiunii cu media folosind principiile cetățeniei democratice, atât pentru exprimarea propriilor idei prin intermediul diverselor tipuri de media, cât și pentru utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale;

analizarea critic-reflexivă a interacțiunii cu media și cu tehnologiile digitale, cu scopul înțelegerii influenței și a efectelor acestora în relație cu sine, ca receptor, și cu societatea.

Programa școlară pentru disciplina opțională ”Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” este organizată astfel:

Clasa a V-a - Eu Aleg!: autocunoaștere, identificarea și ierarhizarea valorilor, fundamentarea deciziilor pe principii personale sănătoase;

Clasa a VI-a - Eu Acționez!: transformarea intențiilor în fapte, asumarea responsabilității personale, colaborare și perseverență;

Clasa a VII-a - Eu Inspir!: dezvoltarea influenței pozitive, leadership colaborativ, reziliență și curaj în fața provocărilor.

Prin activități interactive (studii de caz, jocuri de rol, proiecte, exerciții de creație artistică și reflecții scrise), programa urmărește să sprijine dezvoltarea integrată a patru domenii majore de conținut: autocunoaștere și valori personale, dezvoltare emoțională și socială - de la intenție la acțiune și responsabilitate personală, leadership - influență pozitivă și colaborare, reziliență și adaptare în fața provocărilor.

Programele au fost realizate în colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Independent (”Elemente de educație media digitală”), respectiv Asociația Maxwell (”Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”) și sunt disponibile pe site-ul CNCE (Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare).

Documentele au fost trimise pentru a fi publicate în Monitorul Oficial.

