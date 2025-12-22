Connect with us

Educație

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare

Publicat

acum O oră

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a aprobat programele școlare pentru disciplinele opționale noi din curriculumul la decizia elevului, respectiv ”Elemente de educație media digitală” pentru clasa a VI-a și ”Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” pentru clasele a V-a - a VII-a.

”Ambele discipline vizează competențe fundamentale pentru lumea de astăzi, astfel încât m-aș bucura ca elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare!

În ceea ce privește educația pentru media digitală, acest demers (1) este introdus în premieră la nivel de gimnaziu și este astfel o adaptare a școlii la provocările la care sunt supuși copiii în lumea în care trăim, dar (2) pregătește și prerechizitele pentru disciplina media digitală care există deja la nivel de liceu (și care va fi păstrată și în noua schimbare de curriculum la nivel liceal).

Cu referire la educația pentru viață, programa reactualizează conținuturi existente la nivel gimnazial și anticipează noile conținuturi de acest tip, introduse prin reforma curriculumului la nivel liceal”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, citat într-un comunicat remis presei, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, programa pentru opționalul. ”Elemente de educație media digitală”, vizează formarea a două competențe esențiale, dat fiind că tinerii și copiii sunt expuși zilnic la un volum tot mai mare de informații din mediul digital, iar rețelele de socializare și conținuturile online le influențează modul de a gândi, de a comunica și de a înțelege lumea:

  • gestionarea interacțiunii cu media folosind principiile cetățeniei democratice, atât pentru exprimarea propriilor idei prin intermediul diverselor tipuri de media, cât și pentru utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale;
  • analizarea critic-reflexivă a interacțiunii cu media și cu tehnologiile digitale, cu scopul înțelegerii influenței și a efectelor acestora în relație cu sine, ca receptor, și cu societatea.

Programa școlară pentru disciplina opțională ”Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” este organizată astfel:

  • Clasa a V-a - Eu Aleg!: autocunoaștere, identificarea și ierarhizarea valorilor, fundamentarea deciziilor pe principii personale sănătoase;
  • Clasa a VI-a - Eu Acționez!: transformarea intențiilor în fapte, asumarea responsabilității personale, colaborare și perseverență;
  • Clasa a VII-a - Eu Inspir!: dezvoltarea influenței pozitive, leadership colaborativ, reziliență și curaj în fața provocărilor.

Prin activități interactive (studii de caz, jocuri de rol, proiecte, exerciții de creație artistică și reflecții scrise), programa urmărește să sprijine dezvoltarea integrată a patru domenii majore de conținut: autocunoaștere și valori personale, dezvoltare emoțională și socială - de la intenție la acțiune și responsabilitate personală, leadership - influență pozitivă și colaborare, reziliență și adaptare în fața provocărilor.

Programele au fost realizate în colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Independent (”Elemente de educație media digitală”), respectiv Asociația Maxwell (”Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”) și sunt disponibile pe site-ul CNCE (Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare).

Documentele au fost trimise pentru a fi publicate în Monitorul Oficial.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

Soldat de 23 de ani de la unitatea militară din Deva, găsit împuşcat în cazarmă. Cazul, preluat de Parchetul Militar
Economieacum 38 de minute

Ce prevede ”Ordonanța trenuleț” 2026: Guvernul a pregătit măsurile fiscale pentru viitoarea ședință de Guvern
Educațieacum O oră

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum O oră

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Administrațieacum 3 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 38 de minute

Ce prevede ”Ordonanța trenuleț” 2026: Guvernul a pregătit măsurile fiscale pentru viitoarea ședință de Guvern
Economieacum 6 ore

Comunicat: TRANSAVIA, nivel Silver în cel mai important clasament de sustenabilitate din România, CST Index 2025
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 3 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 2 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 3 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 13 ore

Horoscop săptămâna 22-28 decembrie: Perioada Crăciunului aduce o tranziție magică spre Anul Nou. Zilele încep să crească
iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum 2 zile

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 11 ore

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Evenimentacum 3 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

”Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false”. Ce măsuri anunță ministrului Sănătății
Evenimentacum 3 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Mai mult din Educatie