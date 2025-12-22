Comunicat: TRANSAVIA, nivel Silver în cel mai important clasament de sustenabilitate din România, CST Index 2025

Transavia, liderul pieței de carne de pui din România și una dintre cele mai reputate afaceri de familie cu capital 100% românesc,a obținutun scor de 81 de puncte în urma evaluării realizate de Romania Corporate Sustainability & Transparency Index (CST Index) 2025, fiind încadrată la nivelul Silver. Este cel mai important și complex clasament de sustenabilitate din România.

Acest rezultat reflectă o performanță solidă și consecventă în raport cu criteriile de sustenabilitate analizate în baza a 243 de puncte de date, organizate în 11 categorii (Guvernanța sustenabilității, Politica de diversitate, Impact economic, Schimbări climatice și energie, Guvernanța de mediu, Drepturile omului și politica anticorupție, Angajator responsabil, Responsabilitatea privind produsele și marketingul, Investiții în comunități, Lanțul valoric, Impact și aspecte materiale – DMA / Disclosure on Management Approach) și 99 de indicatori.

„Recunoașterea CST Index Silver poziționează TRANSAVIA printre companiile cu performanțe solide într-un context național în care nivelul de raportare și maturitate în domeniul sustenabilității rămâne redus, reflectând munca consecventă a echipei noastre, care zi de zi face totul exact așa cum trebuie și modul în care am ales să acționăm pentru a crește durabil, pe termen lung: cu reguli clare, responsabilitate și transparență”, spun reprezentanții TRANSAVIA.

Model de afaceri unic în regiune

Prin activitatea sa, liderul pieței avicole din România contribuie în mod constant la bunăstarea oamenilor și a comunităților în care activează, având ca obiectiv principal producerea de alimente sigure și de calitate, esențiale pentru miloanele de familii din țară și de pretutindeni care aleg zilnic din magazine carne de pui produsă în fermele TRANSAVIA.

Modelul de afaceri unic în regiune, integrat 100%, de la bob la furculiță, cu facilități proprii, permite trasabilitatea completă a produselor și susține siguranța alimentară, în timp ce protecția mediului și utilizarea responsabilă a resurselor sunt preocupări asumate, reflectate în toate etapele procesului de producție.

„Întreg procesul nostru este gândit circular, astfel încât să valorificăm integral resursele și reducem pierderile. De exemplu, dacă materia primă provenită din fermele noastre vegetale este utilizată în Fabrica de Nutrețuri Combinate, resturile vegetale și paiele sunt folosite ca așternut pentru păsări.

În același timp, materiile secundare rezultate din procesul de producție al nutrețurilor, precum resturi vegetale sau coji de semințe, sunt redirecționate înapoi către agricultură, fie pentru creșterea animalelor, fie pentru fertilizarea culturilor. La fel procedăm și cu subprodusele de origine animală, nedestinate consumului uman, din care recuperăm eficient proteinele și grăsimile în stațiile și fabrica noastră de făinuri proteice. Reușim astfel să evităm producerea de deșeuri și valorificăm 100% produsele rezultate”, explică reprezentanții TRANSAVIA.

Datorită siguranței și calității constante a produselor oferite, a abordării sustenabile, a rapidității și flexibilității în onorarea comenzilor, TRANSAVIA este un partener și un furnizor de încredere pentru mari rețele comerciale, de distribuție și pentru operatorii din segmentul restaurantelor de tip fast-food, consolidându-și astfel an de an poziția de lider de piață.

Ediție aniversară a clasamentului

Romania CST Index 2025 marchează ediția aniversară de 10 ani a clasamentului și se bazează pe o metodologie riguroasă, aliniată la cele mai relevante cadre internaționale de sustenabilitate și raportare non-financiară (CSRD, ESRS, GRI Universal Standards 2021,Dow Jones World Index, Corporate Sustainability Assessment (CSA),Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDGs) și principiile UN Global Compact), asigurând o evaluare cuprinzătoare a performanței economice, de mediu și sociale pe termen lung.

„Raportat la cele 714 companii care au avut peste 500 de angajați în 2024, rezultă că aproximativ 92% dintre companii nu ar depăși pragul de 50% în evaluarea Romania CST Index, în principal din cauza lipsei unui raport sau a unei declarații de sustenabilitate”, se arată în comunicatul The Azores Sustainability & CSR Services agency.

Transavia, liderul pieței locale de carne de pui

TRANSAVIA este liderul pieței locale de carne de pui, fiind una dintre cele mai importante afaceri de familie, care deține și produce brandurile de carne de pui Fragedo și semipreparate pe bază de carne pui Papane.

Cu capital 100% românesc, compania este unul dintre cei mai mari contribuitori la buget și angajatori români, avândaproximativ 2.300 de angajați. Este singurul mare producător din regiune care controlează întregul lanț de producție, de la cultivarea cerealelor până la produsul finit livrat consumatorilor.

Toți puii provin exclusiv din fermele proprii (reproducție, incubație și creștere) și sunt procesați doar în facilitățile deținute, asigurând trasabilitate completă și standarde constante de calitate și siguranță deplină. În fiecare an, în fermele localizate în 8 județe, abatoarele și fabrica de procesare deținute, afacerea de familie produce peste 120.000 de tone de carne de pui, respectând cele mai înalte standarde de calitate și siguranță alimentară,confirmate prin certificări prestigioase internaționale.

Aproximativ 30% din producție este destinată exportului în state europene și pe alte piețe internaționale. În cei peste 34 de ani de activitate, TRANSAVIA a investit constant în modernizare și în tehnologie de ultimă generație și a adoptat inovația ca sursă de creștere sustenabilă a business-ului și de predictibilitate pentru viitor.

