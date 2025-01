A scăzut numărul înmatriculărilor de firme, a crescut cel al intrărilor în insolvență. Situația din Alba și din țară

A scăzut numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice, în primele 11 luni ale anului 2024. În Alba, scăderea față de perioada similară a anului 2023 este de 23,64%.

Potrivit celor mai recente date centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în țară, au fost mai puține firme nou-înființate, cu 15,06%. În total, au fost 116.938 de înmatriculări, față de 137.673 în 11 luni din 2023.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti, respectiv 27.508 (-4,96%). Urmează judeţele Ilfov – 7.020 (-5,90%), Cluj – 5.807 (-21,46%), Timiş – 5.307 (-15,02%), Iaşi – 4.561 (-14,50%), Braşov – cu 4.308 (-10,38%) şi Constanţa – 4.143 (-15,91%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost raportat, în perioada ianuarie – noiembrie 2024, în judeţele: Covasna – 560 (-37,85%), Tulcea (701; -19,52%), Ialomiţa (743; -16,61%) şi Teleorman (803, -23,67%).

În Alba, scăderea este de 23,64%.

A scăzut numărul înmatriculărilor de firme. Situația pe domenii de activitate

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost făcute cele mai multe înmatriculări sunt:

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (23.122; -11%)

transport şi depozitare (15.215)

construcţii (11.852, -14%).

În noiembrie 2024, au fost înmatriculate 12.223 de persoane fizice şi juridice, cele mai multe în Bucureşti (3.773) şi în judeţele Ilfov (924), Cluj (600), Constanţa (467), Timiş (446) şi Iaşi (342).

În Alba, în noiembrie, au fost înmatriculate 144 de persoane fizice și juridice.

Mai multe intrări în insolvență

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în primele 11 luni din acest an a fost de 7.294. Acesta este în creştere cu 19,95% faţă de perioada similară din 2023, când au fost înregistrate 6.081 de insolvenţe.

Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024, au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 1.334 (+12,38%), potrivit Agerpres.

În continuare se află judeţele Bihor, cu 581 insolvenţe (plus 9,83%), Cluj – 507 (plus 41,23%), Timiş – 438 (plus 46%), Iaşi – 300 (plus 23,46%), Ilfov – 270 (plus 33%) şi Braşov – 250 (plus 66,67%).

În Alba au fost înregistrate 96 de insolvențe, număr în creștere cu 14,29% față de perioada similară din 2023.

Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în judeţele Covasna – 28 (plus 33,33%), Harghita – 34 (plus 21,43%), Vaslui – 39 (minus 4,88%), Mehedinţi – 44 (plus 25,71%), Tulcea 51 (minus 25%) şi Botoşani – 53 (plus 70,97%).

Insolvențe pe domenii de activitate

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în:

comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.909 (plus 17,12% comparativ cu primele 11 luni din 2023)

construcţii – 1.504 (plus 24,5%)

industria prelucrătoare – 8.551 (plus 7,18%)

transport şi depozitare – 774 (plus 21,7%)

hoteluri şi restaurante – 559 (plus 22,86%).

În luna noiembrie 2024, s-au consemnat 621 de insolvenţe, cele mai multe în Bucureşti (140), Cluj (64), Bihor (41), Iaşi (28), Arad (24), Timiş şi Braşov (câte 21)

