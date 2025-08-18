Connect with us

Eveniment

VIDEO: Amendă de 40.000 de lei pentru RER Vest-RETIM, la Cugir. Firma a colectat deșeurile reciclabile împreună cu cele reziduale

Publicat

acum 2 ore

Operatorul serviciului de salubritate RER Vest – RETIM a fost sancționat cu o amendă de 40.000 de lei de către polițiștii locali din Cugir, după ce angajații acestuia au colectat deșeurile reciclabile împreună cu cele reziduale. 

Potrivit reprezentanților Primăriei Cugir, în data de 12 august 2025, Poliția Locală Cugir a constatat o abatere de la normele privind colectarea deșeurilor reciclabile și s-a întocmit un proces-verbal de constatare a contravenției.

În urma verificărilor, s-a observat că anumiți operatori din cadrul RER Vest și SC Retim Ecologic Service au colectat deșeurile reciclabile din insulele ecologice și le-au depozitat într-un singur camion, încălcând regulile stabilite.

Pentru această faptă, s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 40.000 lei.

Procesul-verbal a fost încheiat la sediul Poliției Locale Cugir, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, art. 19, alin. (2) și (3).

„Astfel de abateri de la regulile privind colectarea și gestionarea deșeurilor nu vor fi tolerate. Respectarea cadrului legal este o obligație pentru toți operatorii implicați, iar sancțiunile aplicate demonstrează că autoritățile locale veghează la buna funcționare a serviciilor publice.

Totodată, această situație ne reamintește cât de important este ca fiecare dintre noi – fie instituție, operator sau cetățean – să respecte regulile stabilite. Doar astfel putem contribui la un sistem eficient de colectare selectivă și la un mediu mai curat pentru comunitatea noastră”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.

  1. Adi G.

    luni, 18.08.2025 at 20:36

    hoția și perfidia nu dispar veci din România adaug eternă și fascinanta România fascinantă în sensul rău evident

    Răspunde

  2. iobag

    luni, 18.08.2025 at 22:15

    Cetatenii vegheaza. Autoritatile dorm la birou.

    Răspunde

