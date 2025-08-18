Comunicat Adrian Bara: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11 și 26 de ani

Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, o serie de modificări legislative fundamentale care vizează îmbunătățirea accesului pacienților la servicii de sănătate și sprijinirea reformei din sistemul sanitar.

Una dintre cele mai importante modificări aprobate se referă la extinderea accesului la vaccinarea anti-HPV. Acesta este un program esențial în prevenirea cancerului de col uterin. În urma noilor reglementări, vaccinarea va fi disponibilă gratuit pentru fete și pentru băieți cu vârste între 11 și 26 de ani.

Este o modificare legislativă la care ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, dar și specialiștii PSD din Guvern și Parlament, au ținut foarte mult, pentru protejarea sănătății publice și prevenirea bolilor asociate cu acest virus.

Modificările introduc un sistem simplificat de decontare a vaccinului prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Vaccinul va putea fi eliberat prin farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu CNAS, iar beneficiarii se vor adresa medicilor pentru administrarea acestuia.

Vaccinarea anti-HPV este importantă din mai multe motive, HPV fiind asociat cu mai multe tipuri de cancer, cel mai cunoscut fiind cancerul de col uterin. Vaccinarea poate reduce semnificativ riscul de dezvoltare a acestei boli grave, dar și a altor tipuri de cancer.

Adrian Bara

Deputat PSD de Alba

