Schimbări majore la rovinietă: șoferii vor plăti în funcție de kilometri parcurși. De când se aplică noul sistem de taxare

Șoferii din România se pregătesc de o schimbare radicală în ceea ce privește plata rovinietei. Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au anunțat implementarea unui sistem electronic de tarifare rutieră prin care taxarea nu se va mai face în funcție de o perioadă fixă, ci după numărul de kilometri parcurși și caracteristicile vehiculului.

Taxa de drum, calculată în funcție de distanță și clasa de emisii

Pe 31 iulie 2025, Ministerul Transporturilor a semnat cu CNAIR un contract în valoare de 282 de milioane de lei, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Noul sistem trebuie finalizat și sa fie funcțional până la 31 decembrie 2026.

Potrivit Antena3.ro acesta va înlocui actualul model de tip abonament, cu roviniete pe zile, luni sau ani, și va introduce o taxare bazată pe distanța efectiv parcursă pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi.

Cum va funcționa ”Rovinieta la kilometru”

Rovinieta „la kilometru” va fi calculată automat, pe baza traseului parcurs și a tipului de vehicul. Identificarea și monitorizarea se vor face prin trei modalități:

un echipament de bord (OBE) conectat la satelit,



o aplicație mobilă pe smartphone,

sau un tichet electronic de rută, completat manual de utilizator.

Datele vor fi transmise direct către CNAIR, care va factura suma exactă corespunzătoare drumului parcurs.

Pentru vehiculele grele, tariful va depinde atât de kilometrii parcurși, cât și de norma de emisii poluante a mașinii. În cazul autoturismelor, prețul va fi calculat în funcție de clasa de emisii și durata utilizării infrastructurii rutiere.

Aliniere la standardele europene

Ministerul Transporturilor precizează că sistemul va fi compatibil cu cele existente în alte state membre UE, ceea ce va facilita și schimbul de informații privind șoferii care nu își plătesc taxele rutiere.

Această schimbare face parte din politica europeană de mobilitate durabilă, prin care taxele de drum sunt corelate cu poluarea și gradul de utilizare a infrastructurii. Astfel, România va renunța la una dintre cele mai ieftine roviniete din Uniunea Europeană și va trece la un model mai echitabil: „plătești cât mergi”.

Creșteri de tarife și amenzi de la 1 septembrie 2025

Până la implementarea completă a noului sistem, șoferii trebuie să știe că deja din 1 septembrie 2025 intră în vigoare noi tarife și sancțiuni:

rovinieta anuală pentru autoturisme crește de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus) ,

amenzile pentru lipsa rovinietei se dublează. De exemplu, pentru autoturisme sancțiunea va fi între 500 și 1.000 de lei, față de 250–500 lei în prezent.

Pentru vehiculele comerciale, tarifele și sancțiunile vor fi stabilite diferențiat, în funcție de greutate și de clasa de poluare.

Etapele trecerii la de la ”rovinieta pe zile” la ”rovinieta pe kilometri”

Implementarea se va desfășura în trei faze:

dezvoltarea sistemului informatic centralizat,

achiziția echipamentelor de monitorizare,

instalarea infrastructurii fizice și a punctelor de control pe drumurile naționale.

Potrivit CNAIR, infrastructura de control ar trebui să fie operațională cel târziu în trimestrul II 2026, urmând ca sistemul să devină complet funcțional până la finalul aceluiași an.

