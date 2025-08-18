Connect with us

Abrud

FOTO: Președintele Nicușor Dan, în vizită la Roșia Montană

Publicat

acum 5 minute

Președintele Nicușor Dan a fost în vizită, împreună cu familia, la Roșia Montană. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook ”Adoptă o casă la Roșia Montană”. 

”Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susținător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană”, arată sursa citată.

Pe pagină au fost publicate și fotografii cu președintele Nicușor Dan și membri ai comunității.

Președintele se află în vizitează mai multe locații din România.

”Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Acesta a amintit și de drumețiile la Sâmbăta de Sus.

sursă: Adoptă o casă la Roșia Montană/ Facebook

