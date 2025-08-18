Connect with us

Educație

TOP licee după rata de promovare Bacalaureat 2025 sesiunea a doua. Unitățile la care niciun candidat nu a trecut examenul

Publicat

acum 3 ore

TOP licee după rata de promovare Bacalaureat 2025 sesiune a doua – rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua, înainte de contestații.

Cinci licee din județul Alba au promovabilitate zero după primele rezultate din a doua sesiune. Acestea au avut candidați prezenți la examen, însă niciunul nu a promovat probele.

Vezi și Rezultate BACALAUREAT 2025 sesiunea a doua în ALBA: rata de promovare a examenului este de 31%. Cea mai mare medie este 8,65

Cele cinci unități de învățământ la care niciun absolvent prezentat nu a reușit să ia examenul sunt:

  • Liceul German Sebeș – 0% – 1 candidat prezent, 0 promovați
  • Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan” Abrud – 0% – 12 candidați prezenți – 0 promovați
  • Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni – 3 candidați prezenți, unul eliminat – 0 promovați
  • Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac – 0% – 1 candidat prezent, 0 promovați
  • Liceul Teologic Romano-catolic ”Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – 0% – 1 candidat prezent, 0 promovați

TOP licee după rata de promovare Bacalaureat 2025 – sesiune a doua, înainte de contestații

Liceu/ Rata de promovare Bac 2025 sesiunea a doua/ candidați prezenți/ candidați promovați

  • Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – 100% – 1 – 1
  • Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” Alba Iulia – 100% – 1 – 1
  • Liceul De Arte „Regina Maria” Alba Iulia – 75% – 4 – 3
  • Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj – 70% – 10 – 7
  • Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia – 66.67% – 3 – 2
  • Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – 62.50% – 8 – 5
  • Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș – 60% – 5 – 3
  • Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – 50% – 2 – 1
  • Liceul Tehnologic Jidvei – 50% – 2 – 1
  • Liceul Tehnologic „Ion D. Lăzărescu” Cugir – 41.67% – 12 – 5
  • Liceul Tehnologic Sebeș – 40.48% – 42 – 17
  • Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud – 40% – 5 – 2
  • Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș – 40% – 10 – 4
  • Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș – 37.50% – 8 – 3
  • Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia – 34.48% – 29 – 10 (2 candidați eliminați)
  • Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj – 33.33% – 3 – 1
  • Liceul Teoretic Teiuș – 33.33% – 9 – 3
  • Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – 32.14% – 28 – 9
  • Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna – 30.77% – 13 – 4
  • Liceul Tehnologic Aiud – 30.77% – 39 – 12
  • Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni – 28.57% – 7 – 2
  • Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni – 28.57% – 21 – 6
  • Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș – 28.57% – 14 – 4
  • Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud – 25% – 8 – 2
  • Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile Cel Mare” Blaj – 25% – 4 – 1
  • Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia – 25% – 4 – 1
  • Colegiul Național „David Prodan” Cugir – 12.50% – 8 – 1
  • Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia – 9.38% – 32 – 3
  • Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj – 8.33% – 24 – 2
  • Liceul German Sebeș – 0% -1 -0
  • Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud – 0% – 12 – 0
  • Liceul Tehnologic De Turism Și Alimentație Arieșeni – 0% – 3 – 0 (1 candidat eliminat)
  • Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac – 0% – 1 – 0
  • Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – 0 % – 1 – 0
