TOP licee după rata de promovare Bacalaureat 2025 sesiunea a doua. Unitățile la care niciun candidat nu a trecut examenul

TOP licee după rata de promovare Bacalaureat 2025 sesiune a doua – rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua, înainte de contestații.

Cinci licee din județul Alba au promovabilitate zero după primele rezultate din a doua sesiune. Acestea au avut candidați prezenți la examen, însă niciunul nu a promovat probele.

Cele cinci unități de învățământ la care niciun absolvent prezentat nu a reușit să ia examenul sunt:

Liceul German Sebeș – 0% – 1 candidat prezent, 0 promovați

Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan” Abrud – 0% – 12 candidați prezenți – 0 promovați

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni – 3 candidați prezenți, unul eliminat – 0 promovați

Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac – 0% – 1 candidat prezent, 0 promovați

Liceul Teologic Romano-catolic ”Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – 0% – 1 candidat prezent, 0 promovați

TOP licee după rata de promovare Bacalaureat 2025 – sesiune a doua, înainte de contestații

Liceu/ Rata de promovare Bac 2025 sesiunea a doua/ candidați prezenți/ candidați promovați

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – 100% – 1 – 1

Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” Alba Iulia – 100% – 1 – 1

Liceul De Arte „Regina Maria” Alba Iulia – 75% – 4 – 3

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj – 70% – 10 – 7

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia – 66.67% – 3 – 2

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – 62.50% – 8 – 5

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș – 60% – 5 – 3

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – 50% – 2 – 1

Liceul Tehnologic Jidvei – 50% – 2 – 1

Liceul Tehnologic „Ion D. Lăzărescu” Cugir – 41.67% – 12 – 5

Liceul Tehnologic Sebeș – 40.48% – 42 – 17

Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud – 40% – 5 – 2

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș – 40% – 10 – 4

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș – 37.50% – 8 – 3

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia – 34.48% – 29 – 10 (2 candidați eliminați)

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj – 33.33% – 3 – 1

Liceul Teoretic Teiuș – 33.33% – 9 – 3

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – 32.14% – 28 – 9

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna – 30.77% – 13 – 4

Liceul Tehnologic Aiud – 30.77% – 39 – 12

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni – 28.57% – 7 – 2

Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni – 28.57% – 21 – 6

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș – 28.57% – 14 – 4

Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud – 25% – 8 – 2

Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile Cel Mare” Blaj – 25% – 4 – 1

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia – 25% – 4 – 1

Colegiul Național „David Prodan” Cugir – 12.50% – 8 – 1

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia – 9.38% – 32 – 3

Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj – 8.33% – 24 – 2

Liceul German Sebeș – 0% -1 -0

Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud – 0% – 12 – 0

Liceul Tehnologic De Turism Și Alimentație Arieșeni – 0% – 3 – 0 (1 candidat eliminat)

Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac – 0% – 1 – 0

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – 0 % – 1 – 0

