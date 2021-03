Accident la Ciugud, provocat de un tânăr de 23 de ani care s-a urcat băut la volan și a lovit o mașină parcată

O singură zi nu este suficientă pentru a sărbători puterea, unicitatea și consecvența femeilor în a schimba lumea în fiecare zi. De-a lungul timpului, femeile și-au dovedit abilitățile extraordinare, demne de succes, fie în viețile profesionale sau personale.

Cu această ocazie specială, Ziua Femeii, le cunoaștem pe Ulpia și Ionela, două femei de succes din Star Transmission și Star Assembly – adevărate inspirații prin ceea ce au reușit să realizeze în carierele lor.

Ulpia Ștefan este director de producție a cutiilor de viteză automate 9G-Tronic din septembrie 2020. S-a alăturat echipei Star Assembly acum patru ani, când a acceptat provocarea de a prelua conducerea modulului de serie mică 9G-Tronic.

Ulpia descrie această alegere ca fiind una dintre cele mai bune din cariera sa, deoarece i-a schimbat perspectiva și i-a oferit oportunitatea de a lucra într-o industrie extrem de competitivă, care pune accent deosebit pe calitate și performanță.

Care sunt factorii care v-au ajutat să deveniți cine sunteți astăzi?

În opinia mea, educația are un rol determinant în ceea ce suntem. Și aici nu mă refer doar la educația formală. E vorba și de capacitatea de a învăța din experiența ta și a altora, din succese, dar și din eșecuri.

Pentru mine, cu adevărat definitorii sunt curajul de a accepta provocări, tenacitatea de a demonstra că se poate și mândria lucrului bine făcut.

Mai exact, pentru a avea o experiență mai bună, ai nevoie de susținere din partea întregii echipe, să construiești pe calitățile și abilitățile tuturor, pentru a îndeplini obiectivul global.

Este greu, ca femeie să lucrezi într-o industrie considerată a fi a bărbaților?

Nu. Deloc. Dacă investești resursele corecte, rezultatele vor fi aceleași, indiferent de persoana care face asta. Știu că o femeie care să conducă o fabrică în care se produc cele mai performante cutii de viteză din lume nu este neapărat un lucru obișnuit, dar…de ce nu?! O femeie manager poate fi valoroasă într-o lume a bărbaților, fiindcă aduce o nouă perspectivă în echipă și cu siguranță un alt stil de leadership. Poate într-un viitor nu foarte îndepărtat, acest lucru nu va mai fi surprinzător.

Credeți că pasiunea este suficientă pentru a avea o carieră ca a dumneavoastră?

Suficientă? Nu. Necesară? Absolut! Nu poți avea o carieră de succes fără pasiune pentru ceea ce faci. Dar e nevoie și de multă, multă muncă.

Trebuie să muncească mai mult o femeie decât un bărbat pentru a fi respectată?

Cu siguranță în anumite domenii, la început, femeile trebuie depună mai mult efort pentru a demonstra că pot să se ridice la nivelul așteptărilor.

Atunci curajul, perseverența, puterea de muncă, dar și optimismul sunt extrem de importante. Dacă vorbim de respect, el se câștigă zi de zi și acest lucru e valabil atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Ați făcut anumite sacrificii pentru cariera dumneavoastră?

Nu le-aș numi sacrificii. Cum spuneam, nimic nu se obține fără efort. Însă, cu mult sprijin și înțelegere din partea soțului meu, am putut să asigur un echilibru între carieră și familie.

Nu cred că poți fi cu adevărat fericită dacă te concentrezi doar pe carieră. Bucuriile pe care mi le oferă copiii, familia în general, prietenii și hobby-urile, pe lângă succesul profesional, mă fac să mă consider împlinită.

Ce sfat i-ați oferi unei femei la început de carieră? Sau femeilor in general?

O să încep puțin altfel. Văd în jurul meu multe femei cu potențial, dar care au nevoie să se concentreze pe două direcții esențiale: încrederea în ele și curajul de a-și asuma riscuri, de a ieși din zona de confort. Cele două sunt ingrediente de bază într-o rețetă a succesului.

Un sfat? N-aș vrea să dau sfaturi. Pot doar să spun ce a funcționat pentru mine. E important să-ți fixezi un obiectiv, să crezi în tine și să accepți că nu va fi tot timpul ușor. Succesul este determinat și de încrederea în propriile forțe, dar și de tenacitate și multă răbdare. Puține lucruri se întâmplă peste noapte. Majoritatea necesită timp și efort. Nimic nu este imposibil dacă ești dispusă să muncești și să accepți că eșecurile, care sunt inerente, te întăresc și din ele poți învăța uneori mult mai mult decât din succese.

Ionela Repede s-a alăturat companiei Star Transmission în aprilie 2005 în funcția de contabil. În aprilie 2011, a fost promovată ca șef birou Contabilitate.

A deținut diverse poziții de management în Contabilitate și Controlling până în mai 2018, când a acceptat provocarea de a conduce timp de doi ani biroul de Plant Controlling din Kamenz, Germania, pentru care s-a mutat cu familia în frumosul oraș Dresden.

De la întoarcerea în țară în mai 2020, deține funcția de șef de birou Financiar Controlling la Star Transmission.

Care sunt factorii care v-au ajutat să deveniți cine sunteți astăzi?

Consider că pentru a realiza orice în viață, trebuie să fii perseverent, curajos și să ai răbdare în atingerea obiectivelor. De la început am înțeles că, așa cum zice moto-ul: „Singura constantă în viața noastră este schimbarea”, așadar, cu cât o „acceptăm” mai repede, cu atât mai bine.

Sunt recunoscătoare companiei că a deschis calea spre promovarea talentelor din intern și celor patru echipe pe care am avut onoarea să le coordonez până acum, care m-au ajutat să devin cine sunt astăzi.

Cum echilibrați viața personală cu viața de la serviciu?

Poate fi o adevărată provocare dacă nu ai un sistem de organizare și management al timpului bine pus la punct, la fel și priorități și limite bine stabilite.

În plus, am o echipă pe care pot să mă bazez; și acasă, responsabilitățile sunt împărțite. După zece ani în funcții de management, pot să spun că am ajuns la un nivel bun de echilibru.

Eu și familia mea suntem conștienți de faptul că o nouă provocare, cum a fost mutarea în Germania sau întoarcerea în Romania, înseamnă să aloc, temporar, mai mult timp vieții profesionale, pentru ”a intra în rol”. Fiecare trebuie să dea dovadă de flexibilitate în aceste etape.

Cât de important este ca femeile să se susțină între ele la locul de muncă?

La muncă, încerc să susțin fiecare coleg din echipă, femeie sau bărbat, pentru a-i motiva și pentru a alege să vină cu drag la locul de muncă. Însă, colegele mele, care sunt și mame, trebuie susținute în mod special, mai ales pentru a asigura flexibilitatea de care au nevoie pentru a împăca ambele “lumi”.

De asemenea, mă asigur că bărbații și femeile din echipa mea sunt tratați în mod egal. Nu în ultimul rând, mă bucur să văd că sunt promovate femei în compania noastră și că la ședința de dimineață aud și voci de femei.

Trebuie să muncească mai mult o femeie decât un bărbat pentru a fi respectată?

Personal, nu am simțit că fac parte dintr-o „lume a bărbaților”. Am reușit să-mi demonstrez locul prin consecvență, prezență, argumente, învățare continuă și adaptare.

În domeniul profesional, prefer să vorbesc de parteneri de afaceri, colegi. Nu m-am împiedicat de aceste stereotipuri până acum; însă, nu lucrez într-un domeniu tehnic, unde probabil că femeile trebuie să se impună mai mult. Lucrez cu femeile la fel de bine cum lucrez cu bărbații.

Ați făcut anumite sacrificii pentru cariera dumneavoastră?

Nu simt că am făcut sacrificii, pentru că mi-au plăcut provocările întâlnite și am fost hotărâtă să merg pe acest drum. Mai degrabă a fost cazul soțului meu, în perioada în care am fost în Germania, fiind nevoit să renunțe la locul său de muncă și să mă urmeze.

A fost o experiență benefică pentru toată familia și privind în urmă, am avut doar de câștigat. Rezultatele sunt direct proporționale cu munca și efortul depus.

Nu este ușor, dar nici imposibil. Am reușit cu multă comunicare, înțelegere și nu în ultimul rând, cu realocarea responsabilităților în familie.

Ce sfat le-ați oferi femeilor la început de carieră? Sau femeilor în general?

Să fie dispuse să muncească și să se trezească devreme pentru asta. Să se implice, să comunice deschis cu ceilalți și să ceară feedback și îndrumare.

Să gândească pozitiv, să fie curioase și să nu se oprească din învățare. În lumea noastră în permanentă schimbare, trebuie să învățăm constant noi abilități – cine înțelege asta, deține avantajul.

Despre Star Transmission & Star Assembly

Locațiile de producție din Romania, respectiv compania Star Transmission cu sediul în Cugir și compania Star Assembly cu locația în Sebeș, sunt subsidiare deținute integral de Mercedes-Benz AG.

Ambele sunt parte importantă a rețelei globale de producție powertrain Mercedes-Benz autoturisme.

La Sebeș sunt asamblate transmisii pentru Mercedes-Benz.

Locația Cugir găzduiește producția de roți, axe, țevi de înaltă presiune și componente prelucrate mecanic pentru motoare, transmisii și sisteme de direcție, precum și un centru tehnologic unde sunt produse, printre altele, prototipuri.

Cu sprijinul guvernului român, Star Transmission este una dintre primele companii românești care oferă un sistem de învățământ dual bazat pe modelul german din Baden-Württemberg.

În calitate de parteneri ai acestui program, Star Transmission și Star Assembly oferă instruire practică în fiecare din cele două unități de producție.