Accident la Ocna Mureș: Bărbat aflat sub influența alcoolului, lovit de o mașină după ce a traversat neregulamentar strada

Publicat

acum 4 secunde

Un bărbat din Noșlac a ajuns la spital vineri după-amiaza, după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa neregulamentar o stradă din Ocna Mureș. Oamenii legii au constatat că pietonul se afla sub influența băuturilor alcoolice. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii din orașul Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Digului din oraș, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din orașul Ocna Mureș, în timp ce conducea un autoturism regulamentar, pe strada Digului din oraș, a surprins și accidentat un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din localitatea Noșlac, care s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis.

În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la Spitalul Municipal Aiud pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cazul pietonului, aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

