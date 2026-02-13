Eveniment
Naționala de fotbal a României și-a aflat adversarii din toamnă, din Liga Națiunilor. PROGRAMUL meciurilor
Echipa națională de fotbal a României a aflat programul pe care-l va avea în grupa B4 din Liga Națiunilor. Tricolorii vor debuta în deplasare contra Suediei, iar în ultimul meci vor întâlni echipa din Bosnia, în deplasare.
În urma tragerii la sorți care a avut loc joi, 12 februarie, tricolorii se află într-o grupă alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.
Competiția va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două.
În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie.
Liga A
- Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia
- Grupa A2: Germania, Țările de Jos, Serbia, Grecia
- Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia
- Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor
Liga B
- Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord
- Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord
- Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
- Grupa B4: Polonia, Bosnia-Herțegovina, România, Suedia
Liga C
- Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino
- Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar
- Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova
- Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta
LIGA D
- Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra
- Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein
Programul meciurilor echipei naționale
- Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – România
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – România
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, România – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia, Suedia - Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – România, Polonia – Suedia
Ca urmare a faptului că a câștigat grupa din ediția precedentă a Ligii Națiunilor, în Liga C, unde s-a clasat peste Kosovo, Cipru și Lituania, echipa națională a României a promovat în Liga B și va fi în urna 3, alături de Slovenia, Georgia și Irlanda, echipe pe care nu le poate întâlni în viitoarea ediție Nations League.
- Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
- Urna 2: Elveția, Bosnia-Herțegovina, Austria, Ucraina
- Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România
- Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo
sursa: frf.ro
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.