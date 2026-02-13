Naționala de fotbal a României și-a aflat adversarii din toamnă, din Liga Națiunilor. PROGRAMUL meciurilor

Echipa națională de fotbal a României a aflat programul pe care-l va avea în grupa B4 din Liga Națiunilor. Tricolorii vor debuta în deplasare contra Suediei, iar în ultimul meci vor întâlni echipa din Bosnia, în deplasare.

În urma tragerii la sorți care a avut loc joi, 12 februarie, tricolorii se află într-o grupă alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Competiția va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două.

În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie.

Liga A

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia

Grupa A2: Germania, Țările de Jos, Serbia, Grecia

Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia

Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor

Liga B

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord

Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

Grupa B4: Polonia, Bosnia-Herțegovina, România, Suedia

Liga C

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino

Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar

Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova

Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta

LIGA D

Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra

Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein

Programul meciurilor echipei naționale

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – România

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – România

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, România – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia, Suedia - Bosnia-Herțegovina

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – România, Polonia – Suedia

Ca urmare a faptului că a câștigat grupa din ediția precedentă a Ligii Națiunilor, în Liga C, unde s-a clasat peste Kosovo, Cipru și Lituania, echipa națională a României a promovat în Liga B și va fi în urna 3, alături de Slovenia, Georgia și Irlanda, echipe pe care nu le poate întâlni în viitoarea ediție Nations League.

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Urna 2: Elveția, Bosnia-Herțegovina, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

sursa: frf.ro

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News