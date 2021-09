Administratorul public al municipiului Bistriţa a murit acasă. Era bolnav de COVID și nu era vaccinat

Absolventa Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Oana Pușcaș, a avut cea mai mare medie de admitere și a fost admisă prima la specializarea Meteorologie aeronautică, la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, pe locurile alocate pentru colegiile naționale militare.

La finalul celor patru ani peterecuți în colegiul militar, Oana face o radiografie a tot ceea ce a însemnat pentru ea această frumoasă etapă din viață.

„Anii petrecuți în colegiul militar au reprezentat pentru mine un drum sinuos, solicitant, un drum pe care de multe ori am căzut, dar unde am găsit tăria de a mă ridica și a continua. Aici am descoperit semnificațiile din spatele proverbului „Per aspera ad astra – Pe căi anevoioase către stele”, un proverb după care m-am ghidat în acești ani.

Experiența liceului a fost frumoasă, plină cu momente de neuitat în care am râs, am plâns, am creat amintiri alături de oameni minunați cu care am legat prietenii extraordinare.

Anul terminal a fost dificil, o perioadă în care cu toții ne-am depășit propriile limite pentru a ne împlini visul, un an care ne-a pus față în față cu cea mai importantă decizie privind cariera noastră militară, decizie care, de altfel, marchează finalul unei etape din viață, dar și începutul alteia noi”, a spus Oana.

Oana a îmbrăcat în aceată toamnă uniforma Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov, unde își va continua pregătirea pentru o carieră militară.

„Pașii m-au purtat spre Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, specializarea Meteorologie aeronautică pentru a-mi continua drumul început acum patru ani spre o carieră în Armata României.

Pentru ceea ce sunt astăzi și pentru toate reușitele mele le mulțumesc cadrelor didactice și militare, colegilor și părinților care au fost mereu alături de mine și m-au sprijinit!”, a mărturist Oana.

sursa, foto: Facebook, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia