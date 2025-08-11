Tabere sociale pentru 41 de copii și tineri din sistemul de protecție socială din Alba. În ce perioade vor avea loc

Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, organizează tabere pentru 41 de copii și tineri din sistemul de protecție socială, care vor beneficia de servicii de cazare și masă gratuite.

„Sub titulatura “Tabere Sociale pentru Copii și Tineri”, aceștia își vor petrece o parte din vacanță, în perioada 11-15 august, respectiv 25-29 august, la o pensiune din județul Alba. Le dorim relaxare și distracție plăcută”, au transmis reprezentanții Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia.

