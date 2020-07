ADMITERE LICEU 2020: REZULTATE REPARTIZARE computerizată în ALBA, publicate. LISTELE cu mediile de intrare

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat vineri, 10 iulie, rezultatele admiterii la liceu 2020, după repartizarea computerizată.

Înscrierea în clasa a IX-a în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, care este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

Din Alba, s-au înscris la licee din județ 2001 de elevi. Din alte județe, în unități de învățământ din Alba s-au înscris 13 elevi, iar alți 39 de candidați din Alba au ales licee din alte județe.

AICI, rezultatele publicate la repartizare computerizată pentru admiterea la liceu 2020.

AICI, listele pe specializări în județul Alba.

AICI, listele cu ultima medie de intrare, pe specializări.

AICI, rezultatele după codul candidatului.

ULTIMELE MEDII de intrare la liceele din ALBA după repartizare computerizată 2020:

Liceu / Specializare /Ultima medie de intrare / Nr. Locuri

1 – Colegiul Național “Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Matematică – Informatică – 9.51 – 84

2 – Colegiul Național “Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Ştiinţe Ale Naturii – 9.50 – 28

3 – Colegiul Național “Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Ştiinţe Sociale – 9.37 – 28

4 – Colegiul Național “Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Filologie – 9.24 – Eng – 28

5 – Colegiul Național “Lucian Blaga” Sebeș – Matematică – Informatică – 9.14 – 56

6 – Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir – Matematică – Informatică – 9.00 – 28

7 – Colegiul Național “Lucian Blaga” Sebeș – Ştiinţe Ale Naturii – 8.90 – 56

8 – Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia – Economic – 8.88 – 56

9 – Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Ștefan” Alba Iulia – Ştiinţe Sociale – 8.85 – 28

10 – Colegiul Național “Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Filologie – 8.83 – Fra – 28

11 – Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj – Matematică – Informatică – 8.48 – 56

12 – Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj – Ştiinţe Ale Naturii – 8.48 – 28

13 – Colegiul Național “Lucian Blaga” Sebeș – Filologie – 8.44 – Eng – 28

14 – Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia – Turism Şi Alimentaţie – 8.44 – 56

15 – Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia – Filologie – 8.43 – 28

16 – Colegiul Național “Lucian Blaga” Sebeș – Ştiinţe Sociale – 8.38 – 28

17 – Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir – Ştiinţe Ale Naturii – 8.30 – 28

18 – Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” Alba Iulia – Comerţ – 8.28 – 28

19 – Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni – Matematică – Informatică – 8.20 – 28

20 – Liceul Tehnologic Sebeș – Economic – 8.13 – 28

– Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni – Ştiinţe Ale Naturii – 8.04 – 28

22 – Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni – Filologie – 8.01 – Eng – 28

23 – Liceul ”Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș – Matematică – Informatică – 7.95 – 14

24 – Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia – Estetica Şi Igiena Corpului Omenesc – 7.92 – 28

25 – Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj – Filologie – 7.92 – 28

26 – Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud – Ştiinţe Ale Naturii – 7.84 – 14

27 – Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud – Filologie – 7.84 – 28

28 – Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia – Chimie Industrială – 7.83 – 28

29 – Liceul Tehnologic Sebeș – Comerţ – 7.79 – 28

30 – Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud – Matematică – Informatică – 7.73 – 14

31 – Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud – Ştiinţe Ale Naturii – 7.72 – 28

32 – Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mures – Matematică – Informatică – 7.65 – 28

33 – Liceul Tehnologic „Stefan Manciulea” Blaj – Economic – 7.63 – 28

34 – Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir – Filologie – 7.58 – 28

35 – Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia – Industrie Textilă Şi Pielărie – 7.58 – 14

36 – Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud – Matematică – Informatică – 7.56 – 28

37 – Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni – Ştiinţe Sociale – 7.49 – Fra – 28

38 – Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia – Materiale De Construcţii – 7.45 – 14

39 – Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mures – Ştiinţe Ale Naturii – 7.09 – 28

40 – Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir – Economic – 7.07 – 28

41 – Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – Electronică Automatizări – 7.05 – 28

42 – Liceul Tehnologic Sebeș – Electronică Automatizări – 7.04 – 28

43 – Liceul German Sebeș – Ştiinţe Ale Naturii – 7.00 – 14

44 – Liceul Tehnologic „Stefan Manciulea” Blaj – Agricultură – 6.72 – 28

45 – Liceul Tehnologic Aiud – Economic – 6.69 – 28

46 – Liceul Teoretic Teiuș – Filologie – 6.63 – 28

47 – Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna – Ştiinţe Ale Naturii – 6.55 – 28

48 – Liceul Tehnologic Sebeș – Industrie Textilă Şi Pielărie – 6.51 – 28

49 – Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – Mecanică – 6.50 – 28

50 – Liceul German Sebeș – Filologie – 6.50 – 14

51 – Liceul ”Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș – Filologie – 6.47 – 14

52 – Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud – Filologie – 6.32 – 28

53 – Liceul Tehnologic Silvic Cimpeni – Economic – 6.31 – 28

54 – Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mures – Filologie – 6.28 – 28

55 – Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir – Electronică Automatizări – 6.10 – 28

56 – Liceul Teoretic Teiuș – Ştiinţe Ale Naturii – 6.07 – 28

57 – Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud – Matematică – Informatică – 5.91 – 28

58 – Liceul Tehnologic Aiud – Mecanică – 5.56 – 28

59 – Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna – Electronică Automatizări – 4.65 – 28

Învățământul liceal de stat cuprinde următoarele filiere şi profiluri:

– filiera teoretică (profilurile umanist şi real)

– filiera tehnologică (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului)

– filiera vocaţională (profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic)

Algoritmul de repartizare

La repartizarea computerizată, când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere. Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent; în cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul candidat; altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă etc.

Observație: o opțiune este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candidat nu există; opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o; opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fără a lua în considerare nota de la proba de limba maternă.

În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune. Situația poate să apară în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.

Exemple algoritm repartizare:

– elevul are media 10 este repartizat primul, deci la prima sa opţiune

– elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari; va fi al 15-lea repartizat la prima sa opţiune

– elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari; dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, va repartizat la a doua sa opţiune; se verifică a treia opţiune de pe fişa sa şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere; nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui.

– elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B”.

CALENDAR ADMITERE LICEU 2020:

10 iulie 2020: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021.

10 iulie 2020: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.

13-20 iulie 2020: Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

21 iulie 2020: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

22-24 iulie 2020: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere/a municipiului București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021

24 iulie 2020: Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la dat a începerii cursurilor anului școlar 202-2021, candidații romi își păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților romi care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.

27 iulie 2020: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

28-29 iulie 2020: Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă.

24-30 iulie 2020: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

30 iulie – 3 august 2020: Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului șclar județean/a municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020.

4 august 2020: Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

13-17 iulie 2020: Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021.

22-24 iulie 2020: Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă.

