Vremea până în 8 septembrie: o săptămână de caniculă, câteva furtuni. Când scad temperaturile. Prognoza pe patru săptămâni

Publicat

acum 2 ore

Vremea până în 8 septembrie: cel mai cald va fi săptămâna viitoare. Temperaturile urcă la 36-38 de grade, în vest și sud, încă din acest weekend. Canicula va persista până în 16 august.

În centrul țării, maximele vor fi de 33-36 de grade, iar în rest de 28-33 de grade.

Vezi și Vremea de weekend în Alba, 8 – 10 august: Temperaturile cresc până la 36 de grade Celsius, duminică. Prognoza pe localități

Din 20 august, temperaturile scad sub 30 de grade (28-29 de grade).

Ploile vor fi puține. Vor fi condiții de furtuni în intervalul 27-29 august, în centru și vest. În nord-est și sud, acestea sunt prognozate în 29-31 august.

Luna septembrie începe cu maxime de 22-24 de grade. Va mai ploua în jurul datei de 5 septembrie, în vest.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 8 septembrie.

Vremea în săptămâna 11-17 august

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării. O abatere termică pozitivă mai accentuată va fi în regiunile vestice.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 18-24 august

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare în regiunile vestice și sud-vestice. În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 25-31 august

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice și local în cele sudice și central. În rest vor fi apropiate de cele specifice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 1-8 septembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice. În rest, vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

