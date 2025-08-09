VIDEO: Mașina de curse condusă de Mihai Leu care a fost expusă la Alba Iulia, făcută praf la Raliul Timișoarei de fiul campionului

Mașina de curse a campionului la box și raliuri, Mihai Leu, a fost făcută praf de fiul acestuia, la Raliul Timișoarei. Automobilul de curse a fost expus la Alba Iulia, în urmă cu trei săptămâni ca un omagiu adus sportivului hunedorean.

De asemenea în cadrul etapei de raliuri ce avut loc la Alba Iulia, fiul lui Mihai, Marco Leu a condus mașina pe circuitul din oraș. Atunci nu au existat evenimente neplăcute.

VEZI ȘI: VIDEO: Echipamentul și ultima mașină de curse condusă de campionul Mihai Leu, expuse la Alba Iulia, la Campionatul de Super Rally

Însă, sâmbătă, 9 august, mașina de curse care a fost expusă la Alba Iulia, a fost făcută praf într-un grav accident rutier.

Potrivit publicațiilor locale, Marco Leu a intrat într-o cursă demonstrativă, înainte de startul oficial al competiției. În timpul competiției, acesta a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de stații de încărcare electrice, apoi a rămas suspendată pe un alt autovehicul.

În urma accidentului rutier, copilotul lui Marco, un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost rănit.

sursă foto: Captură ecran Renaşterea bănăţeană, Youtube.

