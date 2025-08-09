Un polițist din Alba aflat în concediu în Grecia a salvat de la înec o tânără din Craiova. Mesajul de mulțumire al femeii

David Bogdan va rămâne pentru tot restul vieții un erou, pentru o tânără în vârstă de 20 de ani din Craiova. Deși sunt români, viața i-a făcut să se întâlnească departe de casă, în Grecia.

În linii mari, David i-a salvat viața tinerei de 20 de ani care a fost la un pas de înec. Mai exact, cei doi, nu se cunoșteau, dar se aflau pe aceiași plajă din insula Creta.

La un moment dat, fata care se afla în apă a fost luată de valuri și dusă departe de țărm, în larg. Deși a strigat și a ridicat mâinile, nimeni nu a intervenit.

Însă, la un moment dat, un bărbat a fugit înspre valuri iar apoi a înotat cu toată forța sa spre tânără. Acel bărbat era David, polițist al IPJ Alba.

A înotat către fată și a adus-o la mal. Pentru a-i mulțumi tânără a scris un email pe adresa IPJ Alba, iar reprezentanții polițiștilor l-au făcut public.

Scrisoarea de mulțumire

,,Astăzi, pe o plajă din insula Creta, în Grecia, am trăit cele mai înfricoșătoare momente din viața mea. Am fost luată de valuri și dusă în larg, într-un punct în care nu mai puteam înota și simțeam că mă prăbușesc.

Am ridicat mâinile disperată, cerând ajutor, iar în jurul meu, oamenii se uitau, dar nimeni nu reacționa.

În acea clipă critică, în care nimeni nu făcea nimic și timpul părea să stea în loc, un om a lăsat totul deoparte, a pornit în fugă de pe plajă și a înotat cu toată forța spre mine.

M-a prins, m-a liniștit și m-a scos în siguranță la mal. Am aflat apoi că acel om este David Bogdan, polițist în cadrul Biroului Rutier Sebeș – IPJ Alba. Nu-l cunosc personal, dar ce știu e că dacă el nu ar fi fost acolo, finalul ar fi putut fi unul tragic.

Nu îl voi putea răsplăti vreodată îndeajuns pentru curajul, determinarea și umanitatea de care a dat dovadă. Dacă astăzi sunt în viață, este datorită lui.

Îi voi purta mereu recunoștință și sper ca fapta lui să inspire și să fie cunoscută, pentru că adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine, unii poartă uniformă și au inima unui salvator.

Cu greu, după ceva timp ce mi-am revenit complet din șoc, am reușit să fac o poză cu acesta, o poză care să îmi amintească mereu de gestul acestuia”, a scris fata în e-mailul de mulțumire.

