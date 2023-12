Ajutoare de urgență de la Guvern pentru familii din Alba și din țară. Sprijin și după incidentul din Harghita. Suma propusă

Guvernul acordă ajutoare de urgență, în sumă totală de peste 900.000 de lei unor persoane și familii aflate în situație de necesitate după incendii, inundații, accidente sau risc de excluziune socială.

Pe listă se află și o familie din Alba, dar și cea al cărui copil a murit la Odorheiu Secuiesc și ale fetelor rănite în incident.

În total, ajutoarele de urgență vor ajunge la 207 familii și persoane singure.

Sume propuse. Ajutoare pentru familii din Alba și Harghita

O familie din Alba, comuna Roșia Montană, va primi ajutor de 7000 de lei.

De asemenea, primesc ajutor de urgență trei familii din județul Harghita, ai căror copii au fost grav accidentați în urma prăbușirii clădirii internatului de la Liceul Teoretic Teoretic ”Tamási Áron”, din Odorheiu Secuiesc.

În 18 decembrie, la căminul liceului s-a răbușit peretele. Au fost prinși sub dărâmături patru elevi, trei fete și un băiat. Băiatul a decedat după ce a fost scos de sub dărâmături. Două fete sunt rănite însă cu șanse de recuperare și sunt internate în spitalul de la Odorheiul Secuiesc. O fată are coloana fisurată și a fost transportată la spitalul din Târgu Mureș, fiind în comă.

Pentru cele trei familii se propune acordarea sumei totale de 26.000 lei.

Alte ajutoare de urgență

Se mai acordă ajutoare de urgență pentru două familii și persoane singure se află în situații de necesitate cauzate de incendii ce le-au afectat locuințele. Au probleme materiale sau de sănătate și nu-și pot repara casele.

Cinci familii din Craiova (Dolj) vor primi ajutor după incendiu la un bloc de locuințe, petrecut în septembrie.

Alte 14 familii din Sibiu primesc bani după incendiu la un bloc, înregistrat în octombrie, pe strada Iazului. Două persoane au murit și au fost afectate mai multe apartamente și bunuri.

O familie din județul Buzău, comuna Bisoca va primi 10.000 lei. Un vânt puternic a distrus acoperișul casei. Familia are patru copii minori.

Primesc ajutor și alte 161 familii și persoane singure din județele

Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș Severin,

Călărași, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj

Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș,

Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava

Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și municipiul București

Acestea se confruntă cu situații deosebite determinate de starea de sănătate ori de alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială. Suma totală este de 602.500 lei.

