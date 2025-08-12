Comunicat: TRANSAVIA redefinește preparatele din carne de pui, gata de gătit cu ajutorul AI și a tehnologiei de vârf

Fragedo lansează gama „Crunch Your Lunch” cu SmartCook, primul asistent AI de gătit din România.

Liderul sectorului avicol din România, TRANSAVIA, schimbă regulile jocului în bucătărie și modul în care privim preparatele din carne de pui, gata de gătit. Noua gamă Fragedo Crunch your Lunch, aduce echilibrul perfect între tradiție și modernitate, tehnologie și pasiune pentru gust autentic, fără compromisuri la calitate, prospețime sau valoare nutrițională.

„Noua gamă Fragedo Crunch your Lunch, disponibilă în magazinele din comerțul modern din țară în trei variante, Șnițel, Bites și Strips, redefinește așteptările consumatorilor moderni care nu acceptă compromisuri: piept de pui întreg premium, cu conținut ridicat de proteine, fraged și suculent, cu un înveliș auriu, incredibil de crocant cu ovăz, multicerale sau zară(buttermilk). Ne dorim ca toate familiile din România să se bucure de această gamă gata de gătit, și să aducă savoare în bucătărie, fără compromisuri de gust, calitate sau buget. Știm că românii caută produse de încredere, cu ingrediente sigure, de calitate înaltă și un raport optim calitate-preț, iar această gamă este răspunsul nostru la aceste nevoi”, spune Ciprian Oprea, Director Comercial TRANSAVIA.

Cele trei produse din piept de pui întreg, gata de gătit, Șnițel, Bites și Strips, redefinesc modul în care românii se pot bucura de savoarea autentică a puiului premium, combinând tehnologie de vârf, ingrediente de calitate superioară și un plus de inovație pentru o experiență de neegalat, fără efort și convenabil.

În premieră, noua gamă vine și cu o noutate pentru consumatori: SmartCook by Fragedo – primul asistent de gătit AI din România care simplifică viața celor grăbiți, dar în căutare de rețete savuroase și fără prea mult efort. Este un asistent care îi poate ajuta și pe cei care scanează codul QR de pe ambalaj chiar în magazine, indicând sugestii de cumpărături care să înglobeze produsele compatibile pentru rețetele dorite.

Un proces meticulos și tehnologie de vârf pentru gustul, textura și crunch-ul perfecte

Pentru a obține combinație perfectă între crocant și suculent, liderul pieței de carne de pui folosește tehnologia ultramodernă Marel i-CUT, care asigură porționare precisă și elimină risipa alimentară. Iar datorită metodelor avansate de coacere și prăjire, fiecare produs din gama Fragedo Crunch your Lanch este uniform, savuros și gata de gătit în câteva minute.

„Folosim tehnologie avansată, iar echipele noastre de R&D și de Calitate și Siguranță a Produsului au selectat riguros ingredientele pe bază de standarde stricte de calitate și sustenabilitate. Am testat fiecare combinație de ingrediente și fiecare etapă a procesului de producție pentru a asigura un echilibru perfect între textură, gust și valoare nutrițională. Ne-am consultat cu consumatorii prin sesiuni de degustare pentru a ne asigura că fiecare produs din gamă oferă experiența gustativă pe care o promitem”. spune Cristina Lupșan, Director Calitate Sector Industrializare TRANSAVIA.

Carne de pui premium, 100% românească. Calitate de la bob la furculiță

Fragedo este mai mult decât un brand 100% românesc – este un angajament pentru excelență pe care echipa TRANSAVIA și la luat de peste 34 de ani. Afacerea de familie cu capital 100% românesc din spatele acestui brand de succes, este singura din România care deține un model de afacere complet integrat, de la „bob la furculiță”, cu facilități deținute. Practic, este singurul producător mare care crește și procesează exclusiv pui din propriile ferme. Controlul total al producției asigură trasabilitate completă și standarde superioare de siguranță și calitate și, fără îndoială, un gust, o frăgezime și o aroma pe care nu ai cum să nu le recunoști. Pe lângă certificările relevante la nivel internațional care garantează producția responsabilă și managementul robust al siguranței alimentare, precum GLOBAL SLP, ISO 22000:2018, BRCGS Food Safety și FSSC 22000, TRANSAVIA deține titlul de Furnizor al Casei Regale a României, iar Fragedo a fost desemnat în ultimii 6 ani consecutive de părinții din România drept este desemnat „Nr. 1 Brand for Kids by Forbes România”.

Noua gamă Fragedo Crunch your Lunch este disponibilă în magazinele din comerțul modern din toată țara, oferind consumatorilor o soluție convenabilă, practică și rapidă pentru mese savuroase în familie. Cu un control riguros al calității, trasabilitate completă și utilizarea celor mai avansate tehnologii, gama aduce pe mesele românilor produse precum Șnițel, Bites sau Strips din piept de pui întreg, premium, gata de gătit, cu un gust inconfundabil.

Despre TRANSAVIA

TRANSAVIA este liderul pieței locale de carne de pui, fiind una dintre cele mai importante afaceri de familie, care deține și produce brandul de carne de pui Fragedo și semipreparate pe bază de pui Papane. Cu capital 100% românesc, compania este inclusă în topul celor mai valoroase portofolii de mărci din România. În cei peste 34 de ani de activitate, TRANSAVIA a investit constant în modernizare și în tehnologie de ultimă generație și a adoptat inovația ca sursă de creștere sustenabilă a business-ului și de predictibilitate pentru viitor.

Unul dintre cei mai mari angajatori români, TRANSAVIA are în prezent peste 2.300 de angajați, care activează preponderent în cele 31 ferme de creștere a păsărilor și în cele 4 ferme de producție vegetală, în fabrica de nutrețuri combinate, în cele 3 abatoare de ultimă generație și în fabrica de procesare a cărnii.

În fermele TRANSAVIA, localizate în 8 județe din România, se produc anual peste 120.000 de tone de carne de pui.

Aproximativ 30% la sută din producția anuală a companiei merge către export, în mai multe state europene și de pe alte continente. Fragedo, brand emblemă al companiei, este primul brand din România care, în urma evaluării Consiliului Român pentru Publicitate (RAC) a primit dreptul de a purta pe spotul TV sigiliul Marca Etică, ce atestă respectarea principiilor etice și a bunelor practici de publicitate.

TRANSAVIA a implementat cea mai mare investiție în energie verde din industria alimentară din România, prin care își asigură energia necesară proceselor tehnologice din surse proprii, regenerabile.

Din 2019, publică Rapoarte de Sustenabilitate, reiterând angajamentului său față de responsabilitate și transparență. TRANSAVIA este singura companie cu capital 100% românesc care și-a asumat standardele pentru a fi co-semnatară a Codului de Conduită al UE cu privire la Practicile Responsabile Comerciale și de Marketing în Sectorul Alimentar

Pentru mai multe informații, vizitați https://transavia.ro/.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News