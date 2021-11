ALBA: 154 de cazuri COVID în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 10 noiembrie

Europarlamentarul liberal Mircea Hava, fost primar al municipiului Alba Iulia timp de 25 de ani, critică dur decizia PNL de a intra la guvernare alături de PSD și spune că partidul va ajunge în aceste condiții la 10%.

Într-un interviu acordat știrilor DigiFM, acesta susține că singura opțiune pentru PNL era USR și le cere scuze alegătorilor PNL pentru că au fost mințiți în campania electorală atunci când li s-a promis că nu va mai exista o alianță cu PSD.

Valentin Chisoceanu, Știrile Digi FM: Ce le-ați fi spus colegilor în acea ședință? Le-ați transmis după acea ședință un mesaj?

Mircea Hava, europarlamentar PNL: Nu. Nu le-am transmis nici un mesaj. Au fost câtiva colegi care au făcut ceea ce aș fi făcut și eu. Lor nu aș fi avut ce semnal să le transmit.

Celorlalți le transmit un mesaj poate mai dur, mai rău: Să le fie rușine! Să le fie rușine pentru că își bat joc de munca de ani de zile a unor oameni care au crezut în ceea ce înseamnă dreapta, unor oameni care au crezut că putem să fim mai mulți ani, 4 – 8 ani la guvernare, nu într-un tandem cu PSD-ul, ci într-un tandem de dreapta.

E greu. Îți vin în minte tot soiul de cuvinte care tot timpul la dumneavoastră ar fi pline de beep-uri.

Nu aș fi crezut că foarte mulți oameni, care credeam că au viziune, care credeam că văd mult mai departe decât vârful bocancului lor, vor fi în zona asta.

Nu aș fi crezut de colegii din Moldova, de domnul Flutur, de domnul Boc, că pot să se alieze într-o asemenea construcție, care nu a dovedit altceva decât că duce partidul acolo unde nu trebuie, acolo unde nu a dorit nimeni. Să nu creadă cineva că mă tângui sau că mă doare că nu sunt de partea câștigătoare.

Dumneavoastră știți foarte bine că am refuzat clar să fac parte dintr-o asemenea construcție în momentul în care am fost întrebat: „Spune ce putem face pentru tine ca să fie bine și în momentul ăla toate lucrurile se rezolvă, dar vino pe partea asta.”

Eu nu am făcut politică pentru a face cineva ceva pentru mine. Am făcut politică pentru oameni și lucrurile astea s-au văzut. M-a deranjat foarte mult și acea ofertă, să îi zic așa, iar asta m-a făcut să rămân independent. Pentru că, din fericire pentru mine, am fost independent între cele două tabere și am rămas independent.

Valentin Chisoceanu, Știrile Digi FM: Unde se va duce PNL-ul după această colaborare cu PSD-ul? Va fi foarte mult afectat?

Mircea Hava, europarlamentar PNL: Eu spun că da, va fi foarte afectat. Foarte mult din ceea ce am câștigat, pentru că a fost o bătălie ca să câștigăm și să mergem spre 30%.

Coborârea deja este vertiginoasă și eu cred că PNL-ul se va cantona în jur de 10%. Din păcate trăim într-o epocă în care nu mai contează partidul, ci contez „eu”. Eu vreau, eu vreau să fac, eu vreau să fiu.

Valentin Chisoceanu, Știrile Digi FM: Ce mesaj pe transmiteți alegătorilor PNL care v-au votat tocmai pentru mesajul anti-PSD?

Mircea Hava, europarlamentar PNL: Eu… E greu să le transmit acum un mesaj. Cineva ar spune: „Aveți încredere că va fi bine”. Nu am eu încredere că va fi bine.

În momentul în care eu nu am încredere că va fi bine, nu le pot transmite oamenilor că va fi bine. În primul rând eu îmi cer scuze față de oamenii care au votat așa cum le-am spus eu, nu cum le-am cerut.

În funcție de ce am făcut eu, fiind un exemplu pentru cei care mă cunoșteau. Îmi cer scuze față de ei, pentru că prin ce am făcut, poate nu am deschis ochii bine, nu am văzut oamenii așa cum trebuia să-i văd și i-am indus în eroare.

Îmi pare rău că i-am mințit, făcând parte din Partidul Național Liberal. Spun făcând parte din Partidul Național Liberal pentru că în urma declarațiilor pe care le-am făcut și înainte mi s-a spus că sunt un critic al partidului.

Așa cum cred că i s-a spus și lui Orban, mi s-a transmis și mie prin (…) că urmează să fiu dat afară. Mă deranjează că mi s-a spus lucrul ăsta, eu fiind unul dintre cei care am clădit acest partid.

Am muncit foarte mult ca să facem acea unire dintre PNL și PDL. Dar partidul nu știu să fie trecut pe nici o carte funciară în care apar proprietari.

Valentin Chisoceanu, Știrile Digi FM: Cine v-a amenințat cu excluderea, dacă ne puteți spune?

Mircea Hava, europarlamentar PNL: Nu am fost amenințat: Băi Hava, nu mai vorbi că o să te dăm afară! S-a spus că cei care vorbesc de rău partidul se va cere excluderea lor. Așa cum i s-a spus și domnului Orban. Mi se par chestiuni de copii mici.

Valentin Chisoceanu, Știrile Digi FM: Se vorbește mult de implicarea președintelui Klaus Iohannis în PNL și în deciziile pe care le-a luat partidul. Simțiți că s-a implicat șeful statului în treburile PNL și a impus alianța cu PSD?

Mircea Hava, europarlamentar PNL: Aș putea spune lucrul ăsta dacă aș fi fost acolo. Însă din tot ceea ce se vede în jur, da. Șeful statului s-a implicat și în alegerile interne și și în ceea ce privește această alianță.

Din tot ceea ce se vede, din tot ceea ce citesc, din toate știrile. E ca și cum m-ați întreba: Afară plouă puternic, cu bulbuci, iar cineva m-ar întreba: afară plouă? Iar eu să spun: Nu, nu plouă! Da, afară plouă.

Asta s-a văzut și asta se vede. Nu am fost la întâlniri cu șeful statului în care să spună chestiuni de genul acesta. Nu am fost pentru că nu am fost chemat. Nu mai făceam parte dintre membri de bază ai partidului. Începuseră să crească cei care doreau cu totul și cu totul altceva.

Nu am înțeles și astăzi este un lucru la care trebuie să mă gândesc încă mult. De ce a făcut lucrul ăsta? Nu am nici o discuție vis-a-vis de vechiul președinte, de noul președinte. Toată lumea este cu greșelile lui.

Nu facem aici analiza. Dar lucrurile trebuiau discutate altfel. Am spus-o și acum câteva săptămâni, acum o lună. Lucrurile puteau să se rezolve dacă toți erau chemați, partidele de dreapta, cele 3, erau chemate ca să discute foarte serios și să pună lucrurile în balanță.

Aruncarea în luptă a lui Cioloș a fost un praf în ochi după mine. Și atunci am spus că guvernul clădit de domnul Cioloș nu va avea susținere parlamentară și va cădea.

Interviul complet, pe DigiFM.