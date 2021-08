ALBA: Două cazuri COVID confirmate în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată în localități din județ

Polițiștii din Alba au identitificat în weekendul care a trecut doi cetățeni străini, beți la volan.

Este cazul unui cetățean din Sri Lanka, cu domiciliul în Ciugud și despre un francez de 73 de ani.

La data de 8 august 2021, în jurul orei 04,30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un bărbat de 36 de ani, cetățean srilankez, cu domiciliul în comuna Ciugud, județul Alba, care conducea o autoutilitară, pe Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de acesta, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului și a fost luată măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând să fie cercetat sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Francez ”afumat”, la volan prin Alba Iulia

La data de 7 august 2021, în jurul orei 18.50, polițiștii din Alba Iulia au depistat un bărbat, de 73 de ani, cetățean francez, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Regimentul V Vânători, din Alba Iulia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.