Alba Iulia Music and Film Festival 2020 debutează vineri, 3 iulie, în Cetatea Alba Carolina. Reguli pentru spectatori

În 3 iulie, Alba Iulia Music & Film Festival (AIMFF) se pregătește de debutul celei de-a 8 ediții. Artiștii invitați în festival vor oferi publicului șansa de a redescoperi filme vechi de 100 de ani acompaniate live și de a asculta compoziții originale, folk, pop sau electro.

Pentru a se bucura din plin de această experiență, organizatorii roagă publicul să respecte toate regulile de siguranță impuse de actualul context. Accesul în spațiile dedicate evenimentelor va fi permis cu 2 ore înainte de ora stabilită în program și doar după triajul observațional și termometrizarea noncontact. Spectatorii sunt rugați să păstreze distanța socială inclusiv pe perioada proiecțiilor și să nu consume alimente sau băuturi care nu sunt în ambalaje individuale, cu capac. Purtarea măștii este obligatorie.

Nici muzică, nici teatru, dar plin de personaje de o tristețe comică zguduitoare – Concert în 4 deschide, vineri seara, de la ora 21:00, AIMFF #8, un spectacol care îi reunește pe Ada Milea, Bobo Burlăcianu (Fără Zahăr) și actorii Anca Hanu și Cristi Rigman. Spectacolele-concert ale Adei Milea sunt printre cele mai așteptate reprezentații ale ultimilor ani, mereu surprinzătoare și pline de umor.

Tot în Piața Cetății dar sâmbătă, 5 iulie, de la ora 21:00, vor cânta și Cobzality, un proiect electro – world music inspirat de folclorul autentic românesc.

După 12 ani petrecuți în trupa Sistem, Florin Romaşcu şi Robert Magheţi pornesc acest nou proiect în care combină o gamă variată şi surprinzătoare de instrumente de percuție şi de suflat acustice cu sunete moderne sintetizate sau elemente de muzică electronică şi sound design.

Un film produs acum un secol proiectat pe ritmuri electro, jazz, funk – cine-concertul Der Golem este unul din cele mai interesante momente ale serii de duminică. Artistul clujean Danaga mixează live coloana sonoră a filmului regizat, în 1920, de Carl Boese și Paul Wegener, începând cu ora 21:45, pe Esplanada Obeliscului.

Un clasic al expresionismului german, „Der Golem“ spune povestea unui rabin din Praga secolului XVI care, pentru a proteja comunitatea evreiască de persecuții, creează un uriaș din lut căruia îi dă viață cu ajutorul magiei.

În concursuri trivia sau în sesiuni live de zi, în Grădina Cetății, muzica se va regăsi pe toată perioada festivalului. Marile hit-uri ale muzicii pop și rock din ultimii 50 de ani se vor auzi odată cu proiecțiile filmelor Liam Gallagher: As It Was, Rocketman și Yesterday, incluse în programul celor 3 zile de festival.

