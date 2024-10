ALBA MALL FOOD COURT: Marea REdeschidere în data de 27 noiembrie. Premii de mii de euro la Tombola Super Gustului (P)

ALBA MALL FOOD COURT: REnovăm. REconfigurăm. REvenim și REdeschidem, pentru tine, pe 27 noiembrie.

Până atunci, pregătește-te să-ți faci REintrarea triumfală în noul food court Alba Mall.

Cum? Cel mai simplu! Cumpără până pe 27 noiembrie, din orice magazin partener Alba Mall, de cel putin 100 de lei, și poți câștiga la Tombola Super Gustului mega-premiul de 2000 de euro la

REdeschiderea zonei de food, din 27 noiembrie. Sau un premiu de 1000 de euro, sau zeci de vouchere de cumpărături și prânzuri gratuite.

Din 18 octombrie, în magazinele partenere vei primi talonul de tombolă, pe care-l completezi și-l introduci în urna din holul central

Alba Mall duce bunul gust la nivelul suprem, din 27 noiembrie, la noul FOOD COURT Alba Mall.

Detalii și regulament pe Alba Mall.

Alba Mall- good taste just gets better!

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News