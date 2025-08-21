Românii vor putea retrage 30% de la Pilonul 2 când ies la pensie, iar restul va fi eșalonat pe 8 ani. Decizie la Guvern

Românii vor putea retrage 30% de la Pilonul 2: Guvernul a aprobat legea de plată a pensiilor private. Românii vor putea retrage inițial 30% din sumă, iar restul va fi eșalonat pe 8 ani, a hotărât joi executivul, potrivit unor surse citate de presa centrală.

Noua formă a proiectului prevede că pensionarii vor putea retrage, la momentul ieșirii la pensie, 30% din suma totală acumulată, urmând ca restul banilor să fie plătit eșalonat, în tranșe lunare, pe o perioadă de opt ani, a transmis Economedia.

În varianta inițială, suma retrasă imediat era limitată la 25%, iar restul pensiei era achitat fie lunar, timp de circa 10 ani, fie până la deces.

Eliminarea posibilității de retragere integrală a sumei a provocat controverse publice și a blocat adoptarea legii la prima dezbatere în Guvern.

Legea de plată a pensiilor private vine să reglementeze o zonă rămasă neacoperită de la introducerea sistemului privat, în urmă cu 17 ani.

Până acum, legislația a permis doar două variante: retragerea integrală a sumei (supusă impozitului și contribuției la sănătate – CASS), sau plata în rate egale, pe maximum 5 ani.

În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Cei mai mulți beneficiari de plăți din Pilonul 2 au fost cei pensionați pentru limită de vârstă (65%), iar plata unică a fost modalitatea preferată de a primi banii (74%), în perioada 2008 – 2024, potrivit datelor oficiale ale APAPR Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), cei responsabili de gestionarea și creșterea contribuțiilor virate de contribuabili.

În luna august 2025 a fost depășit pragul psihologic de 1 miliard de euro la nivelul plăților deja efectuate către beneficiarii din Pilonul 2 și 3 de pensii private, astfel:

cca. 4.2 mld. lei plătiți către cca. 250.000 de beneficiari din Pilonul 2 obligatoriu;

cca. 890 mil. lei plătiți către cca. 97.000 de beneficiari din Pilonul 3 facultativ.

Principalele nemulțumiri exprimate public cu privire la actualul proiect au vizat limitarea posibilității de plată unică a activelor la împlinirea vârstei de pensionare, respectiv o primă tranșă maximă de 25% și plata eșalonată pe 10 ani.

