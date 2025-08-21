Connect with us

Un bărbat din Berghin a ajuns la spital după ce a fost bătut în stradă de un consătean. Agresorul a fost reținut. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum O oră

Un bărbat din Berghin a ajuns la spital după ce a fost bătut, în stradă, de un consătean. Agresorul a fost reținut. Conflictul s-a petrecut marți seara.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 20 august polițiștii Secției de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 35 de ani, din comuna Berghin. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, marți seara (19 august 2025), în jurul orei 22.50, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, ar fi agresat fizic un bărbat de 38 de ani, din comuna Berghin. I-ar fi provocat acestuia leziuni corporale.

Bărbatul de 38 de ani a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Agresorul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

