Profit: Impozitarea la valoarea de piață a proprietăților se amână pentru 2027. Mecanism tranzitori

Ministerul Finanțelor a renunțat la impozitarea din 2026 la valoarea de piață a proprietăților imobiliare deținute de persoane fizice. Asta pentru că nu are timp suficient pentru a pune la punct sistemele informatice și mecanismele de evaluare, scriu jurnaliștii de la Profit.ro, în exclusivitate.

Concret, pentru 2026 va fi prevăzut un mecanism tranzitoriu. La persoane juridice, unde impozitarea ține cont de valoarea stabilită în urma unei evaluări, nu ar urma să aibă loc modificări, mai scrie Profit.ro.

Impozitarea proprietății la valoarea de piață este prevăzută deja de legislația în vigoare. Inițial, ar fi trebuit să intre în aplicare de la 1 ianuarie 2025, dar, din rațiuni electorale a fost amânată pentru 1 ianuarie 2026. Acum va fi o nouă amânare.

Miercuri, vicepremierul Tanczos Barna anunțase că impozitele pe locuințe vor crește cu 60-70% la nivel local, potrivit vicepremierului.

Totodată, acesta a vorbit în premieră despre posibila impozitare a mașinilor electrice scumpe.

