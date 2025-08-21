FOTO: Razie organizată de polițiști alături de jandarmi, la Cugir. Zeci de persoane verificate și amenzi

Razie organizată de polițiști alături de jandarmi, la Cugir. Oamenii legii au verificat zeci de persoane și au aplicat amenzi.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 20 august, în intervalul orar 19.00-22.00, Poliția Orașului Cugir a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza orașului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 72 de verificări de persoane.

Au fost constatate 10 de abateri de natură contravențională, la Legea 61/1991, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 2.600 de lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News