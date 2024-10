Alegeri prezidențiale 2024: Ludovic Orban și-a depus candidatura la prezidențiale. Cine îl susține

Alegeri prezidențiale 2024:Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, şi-a depus, sâmbătă, candidatura pentru funcţia de preşedinte al României, susţinut de FD, PMP, Alternativa Dreaptă şi PNŢ Maniu-Mihalache.

În discursul său, el a spus că va fi un preşedinte „de multe ori surprinzător”, prezent, implicat, simţitor.

„Astăzi îmi depun candidatura la funcţia de preşedinte al României, cea mai înaltă funcţie în statul român.

Este o onoare şi o cinste pentru mine să mă înscriu în această competiţie pentru alegerea preşedintelui care va conduce România în următorii cel puţin cinci ani de zile.

Candidatura mea este o candidatură firească, o candidatură normală, o candidatură naturală, care este încununarea unei cariere de peste 33 de ani în serviciul cetăţeanului român.

Sunt un om obişnuit, un om simplu, un om care a fost crescut de oameni simpli şi muncitori şi care a frecventat cei şapte ani de acasă cu asiduitate, iar cei şapte ani de acasă au fost o călăuză pentru toată cariera mea în spaţiul public”, a afirmat Ludovic Orban, citat de Agerpres.

El a mai spus că nu se laudă cu şcolile pe care le-a făcut şi nu a „umblat” la CV ca să îşi înfrumuseţeze biografia.

„N-am fost un tocilar şi un elev de nota 10, dar am luat toate examenele la care m-am înscris şi am încercat, pe lângă a învăţa ceea ce mi-au transmis profesorii, învăţătorii, profesorii universitari, să înţeleg lucrurile cu mintea mea şi să încerc să îmi formez gândirea raţională, gândirea logică, ce m-a ajutat în toată cariera pe care am avut-o în viaţa publică.

Nu m-a adus nimeni, nu m-a scos ca pe un iepure din joben, aşa cum au apărut foarte mulţi oameni de la vârful puterii”, a adăugat Orban,.

