ALERTĂ: O nouă variantă a metodei ”Accidentul”, pusă în practică la Alba Iulia. Cel puțin trei familii, sunate de infractori

Românii care sunt martori la infracțiuni asupra minorilor sunt obligați să anunțe acest lucru. Cei care nu raportează riscă pedepse cu închisoarea. Măsura face, de luni, parte din Codul Penal.

Printre infracțiunile care trebuie raportate se numără: abuzul sexual, folosirea unui minor pentru cerșetorie, autosatisfacerea în fața unui minor sub 14 ani, trimiterea de mesaje către minori sub 14 ani care invită la vizualizarea de filme pornografice sau invitarea minorilor sub 16 ani într-un anumit loc pentru a întreține relații intime.

Părinții, colegii și profesorii care sunt martori la aceste abuzuri și nu le declară, riscă pedepse de la 6 luni la 2 ani de închisoare.

Modificarea Codului Penal vine în condițiile în care, potrivit Organizației Salvați Copiii, în România se înregistrează anual aproape 800 de fete sub 15 ani care devin mame, dar sunt trimiși în judecată doar între 200 și 300 de inculpați pentru comiterea infracțiunii de act sexual cu un minor.

Foto: Arhivă

Sursă: Europa liberă