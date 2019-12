Alocațiile copiilor, DUBLATE. Copiii sub 2 ani vor primi o alocație de 600 de lei, iar cei peste doi ani de 300 de lei

Camera Deputaților a dat un vot final pentru dublarea alocațiilor pentru copii. Copiii sub 2 ani vor primi o alocație de 600 de lei, iar cei peste doi ani de 300 de lei.

În favoare legii au existat 179 de voturi pentru și au existat 29 de abțineri. Mai mulți parlamentari PNL nu au băgat cartela pentru a vota. Legea va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis, dar liberalii au anunțat că o vor ataca la CCR deoarece lipsește studiul de impact.

„Doresc să le mulțumesc colegilor mei care au susținut inițiativa PSD, noi am votat și în urmă cu un an dublarea alocațiilor, fără să ne plângem, ne-am descurcat. Scoaterea cartelei pentru a evita un vot contra este un gest rușinos, arată grija pe care o are PNL față de copiii României”, a explicat Alfred Simonis, liderul grupului PSD, votul acordat.

Victor Ponta și deputații ProRomânia au votat și ei alături de PSD. În momentul când un deputat liberal a încercat să își spună punctul de vedere, președintele Camerei, Marcel Ciolacu, l-a întrebat: „ați votat, ați avut cartela introdusă? Dacă nu ați avut cartelă, nu aveți ce spune”.

„În timp ce zâmbetul de iresponsabilitate se manifestă în plenul Camerei, vă aduc aminte că în ședința de Guvern, colegii mei miniștri au un scop: dezamorsarea bombelor pe care le-ați lăsat. Dacă vă imaginați că cineva în Parlament nu le va reaminti copiilor gaura pe care ați lăsat-o în deficitul României, furtul pe care l-ați făcut, vă înșelați. Vă vom aduce aminte în fiecare zi, pe fiecare televiziune, în fiecare ziar de ce ați făcut în ultimii trei ani, nu v-ați gândit deloc la bugetul de stat. Vă veți aduce aminte de aceste cuvinte, ipocrizia… „, a fost mesajul lui Pavel Popescu, moment în care Marcel Ciolacu i-a tăiat microfonul.

