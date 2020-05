Amenzi până la 5000 de lei pentru cei care ard vegetație fără respectarea normelor legale. Atenționări ISU Alba

Un polițist din Sebeș este confirmat cu COVID-19, iar alți cinci colegi ai săi sunt în izolare. Toți angajații Poliției Municipale Sebeș au fost testați, vineri, în urma cazului confirmat.



Situația a fost făcută publică într-o postare pe pagina de Facebook Spr Diamantul, de sindicaliști din poliție.

Reamintim că la Sebeș sunt deja două focare de coronavirus, unul la fabrica de înghețată și celălalt la spital.

Potrivit Spr Diamantul, polițistul confirmat pozitiv a fost testat după ce soția lui, asistentă la Spitalul Municipal Sebeș, fusese confirmată cu Sars-Cov-2.

Ceilalți colegi care au intrat în izolare sunt ”4 lucrători din cadrul Biroului Ordine Publică și un lucrător din cadrul Biroului Criminalistic”.

Aceleași surse au precizat că toți lucrătorii Poliției Sebeș au fost testați vineri, 22 mai, fapt confirmat de reprezentanții IPJ Alba.

Spr Diamantul: ”de curând, mai exact in data de 22.05.2019, toti lucratorii Politiei Sebes au fost chemati sa se testeze pentru Covid 19, existand suspiciunea ca un coleg al lor ar fi deja infectat.

Dupa prelevarea testelor, acestea au fost trimise spre analiza Spitalului Municipal Alba (DSP), urmand fi comunicate rezultatele. Dupa o asteptare de 8 ore, in care toti lucratorii si-au desfasurat activitatea normal au venit si rezultatele, fiind mentionat de catre conducere faptul ca toti am iesit,, „negativ” si ca totul este ok. Fiind intrebati despre rezultatul colegului care era suspect si care nu aparea pe liste, conducerea a evitat sa raspunda (…).

In cele din urma s-a aflat din alte surse ca acesta a iesit pozitiv, urmand binenteles o stare de agitatie si temere in randul celor care stiau ca au intrat in contact cu persoana infectata si nu numai (…)”.

Contactați de Alba24, reprezentanții IPJ Alba au confirmat că un polițist din Sebeș este infectat cu COVID-19 și că alți 5 polițiști sunt în izolare, dar și că au fost luate imediat toate măsurile necesare în astfel de situații, potrivit criteriilor DSP, în cadrul anchetei epidemiologice. Toți polițiștii de la Poliția Municipală Sebeș au fost testați și nu sunt alte cazuri confirmate.

Potrivit IPJ Alba, nu sunt probleme privind asigurarea continuității activității la Poliția Sebeș. Cei cinci polițiști aflați în izolare vor fi retestați.

De asemenea, au fost dezinfectate spațiile din instituție.

Polițistul confirmat pozitiv este asimptomatic.