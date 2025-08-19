ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ (P)

Anunţ public privind dezbaterea publică

Transavia S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire linie de fabricație pentru hrana animale”, propus a fi amplasat în sat Drâmbar, str. Industriei nr.9, comuna Ciugud, județ Alba.

Tipul deciziei posibile luate de ANMAP poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Str. Lalelelor nr.7B, mun. Alba Iulia, județ Alba şi la sediul Transavia S.A., str. Blajului nr. 244D, localitatea Sântimbru, județ Alba, în zilele de luni – joi, între orele 09.00-14.00, vineri, între orele 09.00-13.00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet https://djmab.anmap.gov.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primăriei comunei Ciugud, str. Simion Bran nr.10, în data de 18.09.2025, începând cu orele 16.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, str. Lalelelor nr. 7B, mun. Alba Iulia, județ Alba, până la data de 18.09.2025.

